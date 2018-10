Elektroautos: Tesla legt ersten vierteljährlichen Sicherheitsbericht vor

Der US-amerikanische Elektroautohersteller Tesla will ab sofort alle drei Monate einen Bericht über die Sicherheit seiner Autos vorlegen. Im nun abgelaufenen dritten Quartal 2018 habe sich mit Tesla-Wagen, in denen das Fahrassistenzsystem Autopilot eingeschaltet war, alle 5,37 Millionen Fahrkilometer ein Unfall ereignet, heißt es in dem ersten nun vorgelegten Bericht.

Mit den Tesla-Fahrzeugen, die ohne Autopilot unterwegs waren, ereignete sich in den vergangenen drei Monaten alle 3,08 Millionen Fahrkilometer ein Unfall, berichtet Tesla in seinem Vehicle Safety Report. Demgegenüber weise die Statistik der US-Straßensicherheitsbehörde NHTSA für alle Autos ein Zusammenstoß alle 791.000 Kilometer aus. Tesla betont, dass die NHTSA "vollendete Unfälle" registriert, während das Unternehmen auch Vorfälle festhält, die es mit "crash-like" bezeichnet.

Tesla will auch Statistik über Verletzungen führen

Tesla kann Unfälle der von den Unternehmen verkauften Autos automatisch registrieren. In einem solchen Fall haben bisher Tesla-Mitarbeiter die Betroffenen angerufen und gefragt, ob sie Hilfe brauchen. Künftig sollen die Mitarbeiter während der Telefonate auch danach fragen, welche Verletzungen die Insassen erlitten haben und was diese von den Sicherheitsvorkehrungen halten.

Teslas "Autopilot" kann unter anderem die Spur und die Entfernung zum davor fahrenden Wagen halten. Zur Ausstattung gehört auch eine Warnung "vor möglichen Auffahrunfällen auf langsam fahrende oder stehende Fahrzeuge". Das System hatte in der Vergangenheit immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt, weil Tesla-Fahrzeuge mit aktiviertem Fahrassistent in Unfälle verwickelt waren – darunter ein Unfall durch Auffahren auf ein Feuerwehrfahrzeug, das Rammen eines geparkten Fahrzeugs und ein tödlicher Unfall mit einem Model X. (anw)