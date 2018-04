Tesla-Mitarbeiter bei der Arbeit. (Bild: Tesla, Archiv)

34.494 Elektroautos liefen im vergangenen Quartal bei Tesla vom Band. 40 Prozent mehr als im Quartal davor.

Tesla hat im ersten Quartal 34.494 Autos hergestellt. Das sind nach Angaben des Elektroautoherstellers 40 Prozent mehr als im Quartal davor. 24.728 Stück waren Model S und Model X, dazu kommen 9766 Model 3.

29.980 Tesla-Fahrzeuge waren zum Ende des ersten Quartals ausgeliefert, davon 11.730 des Typs Model S, 10.070 Model X und 8180 Model 3. 4060 Model S und X befanden sich zum Ende des ersten Quartals in der Auslieferung zum Kunden, außerdem 2040 vom Typ Model 3. Diese Autos werden voraussichtlich in den kommenden Wochen ihre Kunden erreichen.

In den vergangenen sieben Tagen seien 2020 Model 3 vom Band gelaufen, teilt Tesla weiter mit. Während des Quartals habe der Hersteller die Produktionszahl verdoppeln können, nachdem er Engpässe in der Produktion und Lieferkette angegangen habe. Anfang Februar hatte das Unternehmen die Zahl von 2500 Autos pro Woche dieses Typs als Zwischenziel für das Ende des ersten Quartals ausgegeben – auf dem Weg hin zu 5000 Model 3.

Verschobene Zielmarke

Ursprünglich wollte das Unternehmen bereits bis Ende 2017 auf 5000 Fahrzeuge des Model 3 pro Woche kommen, diese Zielmarke wurde auf Ende Juni verschoben. Tesla entschied sich beim Model 3 für eine Fertigung mit noch mehr Automatisierung als üblich – und es dauere länger, die Maschinen einzustellen, hieß es.

Die Tesla-Aktie büßte seit Ende Februar an der Wall Street rund 25 Prozent ihres Werts ein. Ein Grund dafür dürften die Produktionsschwierigkeiten sein, dazu kommt ein tödlicher Unfall mit einem Tesla-Auto am 23. März, bei dem das Fahrassistenzsystem "Autopilot" eingeschaltet war. Um die Produktion selbst zu überwachen, verkündete Tesla-Chef Elon Musk, wieder sein Schlaflager in der Tesla-Fabrik aufzuschlagen.

