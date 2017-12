Elektrostudien von Toyota. (Bild: Toyota)

Bis 2025 will der japanische Autohersteller Toyota von allen seinen Modellen eine elektrische oder hybrid angetriebene Variante anbieten.

Der japanische Autohersteller Toyota will bis 2020 über zehn elektrisch angetriebene Autos in seinem Angebot haben. Bis 2025 will das Unternehmen von jedem Modell eine elektrische oder hybrid angetriebene Variante aufweisen, hat Toyota laut Medienberichten bekannt gegeben.

Bisher hat sich der Hersteller auf Hybrid-Autos konzentriert, die mit fossilem Brennstoff und elektrisch angetrieben werden. Außerdem bietet das Unternehmen mit dem Mirai ein Auto mit Brennstoffzellenantrieb an. Die neuen elektrischen Modelle sollen vor allem für den chinesischen Markt gedacht sein, aber auch in Japan, Europa, Indien und in den USA zu haben sein.

Kooperation mit Panasonic

Für die Batterietechnik kooperiert Toyota mit dem dem Technik-Konzern Panasonic. Zusammen wollen sie umgerechnet gut 11 Milliarden Euro in die Entwicklung von Lithium-Ionen-Akkus der nächsten Generation stecken. Konzepte für Elektroautos hatte Toyotoa früher bereits gezeigt.

Auch andere Autohersteller haben bereits Elektro-Offensiven angekündigt, so zum Beispiel Opel, das bis 2024 alle seine Modelle elektrifiziert haben will. Nissan plant ein "Elektro-Ökosystem" und Renault will auf diesem Gebiet Marktführer in Europa werden – so wie auch Ford und VW.

