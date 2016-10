(Bild: VW)

Kommendes Jahr sollen in der Dresdner Gläsernen Manufakur wieder Autos montiert werden: Nach dem Phaeton will VW den E-Golf in dem Werk bauen.

Volkswagen will seinen elektrisch angetriebenen Golf nicht mehr im Stammwerk Wolfsburg, sondern in Dresden bauen. Das berichtet der MDR. Er werde ab April 2017 in der Gläsernen Manufaktur montiert, wo bis März dieses Jahres der Phaeton gebaut wurde.

Die Fertigung der Elektroversion des Golf sei ein weiterer Schritt im Ausbau der Manufaktur zu einem Zentrum der Elektromobilität, zitiert der MDR Reiner Tunger, Geschäftsführer von VW Sachsen. In der Zwischenzeit dient die Gläserne Manufaktur als Erlebniswelt zum Thema Digitalisierung und Elektromobilität.