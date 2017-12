Erste Großkunden für den neuen E-Crafter. (Bild: vwn-presse.de)

Bis Mitte kommenden Jahres soll ein Kreis von Großkunden den neuen Elektrolieferwagen von Volkswagen im Alltag testen.

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat am heutigen Dienstag in Hannover die ersten E-Crafter an Großkunden aus Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und Schweden übergeben. Sie sollen den elektrisch betriebenen Transporter bis 2018 im Alltagsbetrieb testen, wie das Unternehmen mitteilt.

"Bewusst begrenzte Höchstgeschwindigkeit"

Die Testkunden sind Paketdienstleister, Energieversorger, Handwerksbetriebe und Einzelhändler, deren Fahrzeuge pro Tag zwischen 70 und 100 Kilometer zurücklegen. Diese Daten stehen für 85 Prozent der Stadtfahrten, wie Volkswagen Nutzfahrzeuge nach eigenen Angaben durch die Analyse von mehr als 210.000 Fahrprofilen zusammen mit über 1500 Kunden ermittelt hat. Für diese Einsätze sei der E-Crafter mit einer Leistung von 100 kW und einer Reichweite rund 160 Kilometern bei einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h zugeschnitten. Das Höchsttempo sei bewusst begrenzt.

Die Lithium-Ionen-Batterie des elektrischen Transporters ist im Unterboden integriert, so könne das Ladevolumen von 10,7 m3 komplett genutzt werden. Die maximale Zuladung beträgt je nach Ausführung zwischen 1 und 1,75 Tonnen. An einer CCS-Ladestation mit 40 kW (Gleichstrom) soll die 35,8 kWh fassende Batterie nach 45 Minuten wieder zu 80 Prozent geladen sein. Mit einer AC-Wallbox mit 7,2 kW (Wechselstrom) soll der Akku innerhalb von 5:20 Stunden wieder zu 100 Prozent mit Energie versorgt sein.

Deutsche Post DHL nicht dabei

Der Elektro-Transporter basiert auf dem neuen Crafter. Wie die Versionen mit Dieselmotoren, so soll auch der neue E-Crafter mit Assistenz- und Komfortsystemen auf den Markt kommen. Serienmäßig an Bord sind eine Einparkhilfe mit Flankenschutz, eine Multifunktionskamera und eine Rückfahrkamera.

Die Paketdienste, die an dem Praxistest teilnehmen, sind UPS, GLS, DPD und Hermes. Die Deutsche Post DHL betreibt mit dem Streetscooter ein eigenes Projekt eines elektrisch betriebenen Lieferwagens. (anw)