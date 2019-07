Elektroautos: Zahl der E-Auto-Modelle soll sich bis 2021 verdreifachen

Die Autohersteller in Europa planen diverse rein batterieelektrisch betriebene Autos und Plug-in-Hybride auf den Markt zu bringen. Nach dem derzeitigen Stand könnte sich so die Zahl der erhältlichen Modelle bis 2021 verdreifachen. Das hat die Organisation Transport & Environment (T&E) errechnet, in der sich Organisationen aus dem Bereich nachhaltiger Verkehr versammeln; aus Deutschland sind das der VCD, die Deutsche Umwelthilfe und der Nabu.

Ende 2018 waren auf dem europäischen Markt 60 Elektroauto-Modelle erhältlich. T&E kommt nach Durchsicht von Daten aus der Automobilbranche, die von IHD Markit erhoben wurden, zu dem Schluss, dass es in zwei Jahren voraussichtlich 214 Modelle sein werden. Davon seien 92 rein batterieelektrisch betrieben und 118 Plug-in-Hybride. Zusammengenommen investierten die europäischen Autohersteller 145 Milliarden Euro in die Elektrifizierung ihrer Flotten.

Batteriebedarf gedeckt

Laut T&E ist damit zu rechnen, dass im Jahr 2025 rund 22 Prozent aller neu produzierten Autos einen Stecker haben werden. Gegenüber vier Millionen rein elektrischen Autos würden lediglich 9000 Autos mit Brennstoffzellenantrieb produziert, auch die Zahl der mit Erdgas angetriebenen Fahrzeuge werde marginal sein, teilt T&E mit.









Für die Versorgung der geplanten Elektroautos werde gesorgt sein, denn derzeit würden in Europa 16 Lithium-Ionen-Batteriezellfabriken geplant. Diese würden eine Produktionskapazität von 131 GWh erreichen, die für den Bedarf im Jahr 2023 mehr als ausreichten. In diesen Fabriken würden 120.000 Arbeitsplätze entstehen.

Bild 1 von 60 Elektroautos in Deutschland (60 Bilder) Das aktuellste Modell des Renault Zoe kostet mit 41 kWh 21.900 Euro, die Reichweite nach WLTP soll 316 km betragen. Neu ist die Zoe mit 52-kWh-Batterie, die im WLTP bis zu 390 km schafft und mindestens 23.900 Euro kostet. Spitzenmodell wird die Zoe Intens mit 52 kWh für 27.900 Euro.

(anw)