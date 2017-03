Deutsche Forscher haben Fenster entwickelt, die sich in unter einer Minute undurchsichtig schalten können.

Fenster, die sich bei Anlegen einer Spannung verdunkeln, gibt es schon lange. Sie sind etwa für Bürogebäude praktisch, um im Sommer starke Sonneneinstrahlung abzumildern, damit sich die Räume weniger schnell aufheizen. Allerdings benötigen die nach elektrochromen Prinzipien arbeitenden Scheiben in der Regel mehrere Minuten und sind üblicherweise nur in blauer Farbgebung erhältlich. Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP im Potsdamer Stadtteil Golm hat nun eine Scheibe entwickelt, die sich bereits in 20 bis 30 Sekunden verdunkelt – bei einer Fläche von 1,2 Quadratmetern, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("Fenster mit eingebautem Vorhang").

In Gießharz eingebettete Kunststoff-Monomere verknüpfen sich darin bei Anlegen einer Gleichspannung zu einem lichtundurchlässigen Polymer. Ohne Spannung klaren sie wieder auf. Das Gießharz erlaubt es zudem, verschiedene Farben zu verwenden, um die Scheiben einzufärben – in einem ersten Schritt soll das laut Fraunhofer IAP der Farbton Rot werden.

Durch die schnellen Schaltzeiten wäre ein Automatismus denkbar, der auf Sonneneinstrahlung reagiert. Das Material wäre, glauben die Forscher, zudem günstiger als das heute meist verwendete Wolframdioxid.

Stabil sollen die neuen Fenster, die zusammen mit dem Formglas-Hersteller Tilse aus Nennhausen entwickelt werden, ebenfalls sein."Wir haben die Stabilität unserer elektrochromen Scheiben entsprechend geltender DIN-Normen testen lassen: Bereits ein Verbund aus zwei Scheiben reicht aus, um eine Überkopf-Verglasung oder begehbare Scheiben zu realisieren. Bisher brauchte man dazu einen Vielfach-Glas-Verbund", so Volker Eberhardt, an dem Projekt beteiligter Wissenschaftler am Fraunhofer IAP.

