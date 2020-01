Elektroflugzeug: Rolls-Royce will Elektro-Temporekord knacken

Noch im Frühjahr dieses Jahres will Rolls-Royce einen neuen Geschwindigkeitsrekord für Elektroflugzeuge aufstellen. Dazu hat der britische Hersteller nun auf dem Flughafen von Gloucestershire das entsprechende Flugzeug vorgestellt. Es ist Teil des Projekts "Accelerating the Electrification of Flight", verkürzt Accel, und heißt "Spirit of Innovation".

Das Elektroflugzeug soll maximal 300 Meilen pro Stunde fliegen können, also etwa 480 km/h. Der bisherige Temporekord für Flugzeuge mit einem Gewicht von bis zu 1000 kg, den ein Flieger mit Siemens-Elektromotor im Jahr 2017 aufgestellt hat, beträgt knapp 338 km/h. Für Accel kooperiert Rolls-Royce, das im Juni 2019 von Siemens das Geschäft für Elektro- und Hybrid-Antriebe übernommen hat, mit dem Elektromotor-Hersteller Yasa und mit dem Startup Electroflight.

London – Paris

Die drei Elektromotoren des Accel haben zusammen eine Leistung von 368 kW. Der Propeller soll sich im Vergleich zu einem konventionellen Flugzeug langsamer drehen, damit der Flug stabiler und ruhiger wird, schreibt Rolls-Royce. Der Akku, dessen 6000 Zellen so gepackt sein sollen, dass sie möglichst wenig Gewicht verursachen, soll für einen Flug von London nach Paris reichen. Die Energieeffizienz soll während des geplanten Rekordflugs 90 Prozent betragen. Ein Formel-1-Auto komme auf 50 Prozent, teilte der Hersteller mit.

"Spirit of Innovation" in der Blaupause. (Bild: Rolls-Royce)

Rolls-Royce betreibt neben diesem noch weiter Projekte in Sache Elektrofliegen. Zusammen mit Airbus arbeiten die Briten an einem Hybrid-Flieger. Außerdem will Rolls-Royce bis 2030 der skandinavischen Fluglinie Widerøe zu gut 30 Elektroflugzeugen verhelfen. (anw)