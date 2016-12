Musiker können mittels Overbridge 1.15 Signale aus ihrer Digital Audio Workstation (DAW) direkt durch das kleine schwarze Hardware-Kästchen leiten - direkt per USB an ihrem normalen Audio-Interface vorbei.

Der schwedische Synthesizer-Spezialist Elektron hat das Update auf Version 1.15 seiner Plug-in-Software Overbridge veröffentlicht. Mittels Overbridge ist es möglich, das Effektgerät Analog Heat, die Synthesizer Analog Four und Analog Keys sowie den Drum-Computer Analog Rytm direkt in eine Digital Audio Workstation (DAW) einzubinden.

Die Audio-Signale werden dabei direkt per USB übertragen, sodass sie keine Kanäle des Audio-Interfaces belegen. Das ist deshalb bemerkenswert, weil die Elektron-Hardware ihre Sounds mit analogen Schaltkreisen generiert. Andere Geräte mit ähnlicher DAW-Anbindung arbeiten hingegen meist mit digitalen Emulationen.

Wichtigste Neuerung an Overbridge 1.15 ist die Einbindung von Analog Heat, einer Hardware-Effekt-Box, die Signale analog verzerrt, filtert und mittels LFOs und Hüllkurven auch als Kompressor eingesetzt werden kann. Dank Overbridge lässt sie sich in der DAW bequem wie ein Software-Plug-in als Insert-Effekt nutzen, wahlweise auch im M/S-Modus zur getrennten Bearbeitung des Mono- und Stereo-Signalanteils. Sämtliche Parameter der analogen Effekte und Filter lassen sich somit bequem automatisieren. Weil die Audio-Signale dabei per USB durch die Hardware geleitet werden und Overbridge für den Betrieb recht großzügig dimensionierte Puffer einsetzt, wird das Signal durch das Plug-in um rund 50 ms verzögert. DAWs können dies per automatischem Latenzausgleich kompensieren.

Die Overbridge-Module für Analog Rytm, Keys und Four wurden mit einer kleinen Bildschirm-Klaviatur erweitert, die das Triggern der Sound per Mausklick erlaubt.

Nutzung als Audio-Interface

Mit dem Update kann man Analog Heat, Four, Keys und Rytm auch als Audio-Interface nutzen. Allerdings sind ihre Funktionen eingeschränkt. So wird einzig die Sample-Rate von 48 kHz mit einer Wortbreite von 24 Bit unterstützt. Bei einem kurzen Check unter macOS 10.11 fiel die ungewöhnlich lange Latenz auf: Im Modus "Bit Accurate" betrug die Roundtrip-Latenz mit einem 64 Samples großen Puffer über 18 ms – rund das Dreifache anderer Spitzen-Interfaces. Analog Heat stellt dabei vier Eingangs- und vier Ausgangs-Kanäle bereit, jeweils zwei mit Effekten und zwei ohne.

Elektron bietet Overbridge als kostenlosen Download an. Um es mit der Hardware nutzen zu können, müssen die Geräte jeweils mit neuen Firmwares aufgerüstet werden. Overbridge unterstützt die Plug-in Formate VST und AU und läuft unter Windows (7 bis 10) sowie macOS (10.8 bis 10.12). (hag)