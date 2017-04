Mit einem großen Update rüsten die Elite-Entwickler Multicrew-Funktionen in das Weltraum-MMO nach. Die Charaktermodelle können sich sehen lassen, setzen aber ein kostenpflichtiges DLC-Paket voraus.

Piloten der Weltraumsimulation Elite Dangerous bekommen endlich eigene Gesichter und die Möglichkeit, Schiffe mit der Unterstützung von Freunden zu steuern. Die Elite-Entwickler bei Frontier Developments spielen zu diesem Zweck gerade das Update 2.3 mit dem Code-Namen "The Commanders" aus. Neben einem Charakter-Creator namens "Holo-Me" und den Multicrew-Funktionen enthält das Update ebenfalls die Möglichkeit, eigene Schiffe zu benennen und die Namen mit separat erhältlichen Stickern außen auf dem Schiffsrumpf anzuzeigen. Neue Kamera-Funktionen helfen, die Schiffe entsprechend in Szene zu setzen.

Die verschiedenen Kameras lassen sich außerhalb des Schiffes frei bewegen und verfügen über Zoom-, Fokus- und Tiefenschärfeeinstellungen. Neue Innenansichten sorgen dafür, dass man seine Co-Piloten bei der Ausführung Ihrer Pflichten beobachten kann. Freunde müssen sich dafür nicht am selben Ort der riesigen Elite-Galaxie befinden, sondern können sich von ihrem Schiff aus per Holo-Technik auf die Brücke beamen. Dort können sie eventuell vorhandene Geschütztürme oder Ein-Mann-Fighter kontrollieren. Alternativ können sie auch das Schiff fliegen oder sich um die Feinjustierung der Energieverteilung zwischen Waffen, Antrieb und Schilden kümmern.

Charaktere ohne Fremdschäm-Faktor wie bei Mass Effect

Vor allem die Spielercharaktere hat Frontier mit viel Liebe umgesetzt. Holo-Me zeigt eindrucksvoll, was selbst ein kleines Team leisten kann, wenn wert aufs Detail gelegt wird.

Wer ein bisschen Zeit mitbringt, kann sich mit dem Holo-Me ziemlich nah kommen. Die kleine Firma aus Cambridge weist damit selbst Branchengrößen wie EA in ihre Schranken, die gerade mit dem Blockbuster-Titel Mass Effect Andromeda zeigten, wie es nicht geht.

Um den Charakter-Creator und die Multi-Crew-Features zu nutzen, müssen Elite-Spieler im Besitz der DLC-Erweiterung Horizons sein. Und selbst dann kosten extern sichtbare Namensplaketten für die Schiffe einen Aufpreis. Die neue Kamera-Suite, Schiffsnamen und kleiner Verbesserungen gibt es kostenlos für alle Elite-Spieler. Dazu gehören auch neue Stationen in Asteroiden, kosmetische Verbesserungen an Planeten, Sternen und Raumstationen und das Planetensystem Trappist-1, welches Piloten nun im Spiel besuchen können. Die neuen Funktionen sollen laut Frontier am Dienstagnachmittag zur Verfügung stehen, wenn die Spielserver wieder einsatzbereit sind. (fab)