Elon Musk (Bild: dpa / Ben Macmahon)

In den kommenden zehn Jahren soll Musk nur in Aktien bezahlt werden. Dafür muss er gewisse geschäftliche Ziele erreichen.

Elon Musk hat seinen Vertrag als Chef des Elektro-Autoherstellers Tesla für weitere zehn Jahre verlängert. Dabei soll er nur in Aktien bezahlt werden und diese Vergütung wurde an das Erreichen geschäftlicher Ziele gebunden, wie Tesla am Dienstag mitteilte. Ein Gehalt oder Boni werde Musk nicht bekommen. Zuletzt war spekuliert worden, der 46-Jährige könnte den Spitzenjob bei Tesla aufgeben, um sich auf die Führung seiner Raumfahrt-Firma SpaceX zu konzentrieren.

Die Ziele für Musk sind ambitioniert. So muss Tesla unter anderem den Börsenwert vervielfachen: Vorgesehen seien Zielmarken in 50-Milliarden-Dollar-Schritten bis hin zu 650 Milliarden Dollar. Aktuell ist Tesla erst 59 Milliarden Dollar wert. Außerdem gibt es Ziele für Umsatz und operativen Gewinn. Bei erreichen von jeder Stufe der Ziele winken Musk rund 1,69 Millionen Aktien – aktuell ein Prozent am Unternehmen. Schafft er keine der gesetzten Marken, geht er leer aus.

Als Musk 2012 den vergangenen Vertrag dieser Art – wenn auch mit weniger hochgesteckten Zielen – einging, war Tesla gut 3 Milliarden Dollar wert. (dpa) / (anw)