Die Vereinigten Arabischen Emirate erhalten einen Minister für Künstliche Intelligenz. Das sei die nächste globale Welle und das Land am Persischen Golf will darauf am besten vorbereitet sein.

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wollen ein Ministerium für Künstliche Intelligenz einrichten. "Die nächste globale Welle ist die künstliche Intelligenz. Wir wollen das Land sein, das darauf am besten vorbereitet ist", schrieb Ministerpräsident Mohammed bin Raschid Al Maktum am Donnerstag auf Twitter.

Der erst 27-Jährige Omar bin Sultan al-Olama soll demnach das neue Ressort leiten. Zudem kündigte der Premier zwei neue weibliche Staatsminister für Nahrungsmittelsicherheit und fortgeschrittene Wissenschaft an. Letztere, die 30-Jährige Sara al-Amiri, soll sich damit auch um die Marsmission der VAE kümmern. Der ölreiche Golfstaat hatte vor einigen Monaten angekündigt, mit einem unbemannten Raumfahrzeug im Jahr 2021 zu dem Planeten fliegen zu wollen. (dpa) / (mho)