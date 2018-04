Die neuen Eneby-Lautsprecher passen in Ikeas Regalsysteme. Die kleine Version ist mit dem Akku-Zubehör transportabel. (Bild: IKEA)

Das schwedische Möbelhaus Ikea vertreibt über seinen Online-Shop nun auch eigene Bluetooth-Lautsprecher. Die Geräte sind in zwei Größen und in zwei unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Preise liegen bei 50 bzw. 89 Euro.

Ikea erweitert sein Portfolio an Heim-Gadgets in dieser Woche um zwei Bluetooth-Lautsprecher. Die Eneby-Modelle sind in einem minimalistischen Kasten-Design gehalten und sollen sich nahtlos in die Regalsysteme Kallax und Eket einfügen. Die durchgängige Textilfront wird lediglich durch einen Knopf unterbrochen, mit dem der Lautsprecher ein- und ausgeschaltet wird. Das Gerät kann für einen optisch noch minimalistischeren Eindruck auch ohne die Frontabdeckung betrieben werden.

Mit Zubehör-Akku auch für den Außeneinsatz geeignet

Das kleinere Eneby-Modell misst 20 × 8 × 20 Zentimeter, bringt rund 1,8 Kilogramm auf die Waage und hat einen Tragegriff. Der Lautsprecher kann wahlweise an der Steckdose betrieben werden, eignet sich mit dem als Zubehör für 20 Euro erhältlichen Akku aber auch für den Außeneinsatz. Acht bis zehn Stunden soll der Lautsprecher damit laut Herstellerangaben ohne erneutes Laden auskommen. Das Kunststoff-Gehäuse kann mit einer Halterung für 3 Euro auch an der Wand angebracht werden. Als weiteres Zubehör bietet Ikea außerdem einen Ständer für 10 Euro an.

Während das kleine Eneby-Modell mit 50 Euro zu Buche schlägt, soll die größere Ausführung mit 30 × 11 × 30 Zentimetern und einem Gewicht von über vier Kilogramm 89 Euro kosten. Im Gegensatz zur kleineren Version mit Tragegriff kann der größere Eneby nur über die Steckdose betrieben werden. Das Akku-Zubehör ist nicht kompatibel. Beide Modelle können per Bluetooth mit bis zu acht Geräten verbunden werden. Wer kein Bluetooth-fähiges Gerät besitzt, kann die Lautsprecher auch per 3,5 mm AUX-Kabel mit Smartphone oder MP3-Player verbinden. Strom sparen soll die automatische Abschaltfunktion, die aktiviert wird, sobald der Lautsprecher nicht mehr im Einsatz ist.

Verkaufsstart in wenigen Tagen

Beide Lautsprecher in den Farben Schwarz und Weiß sowie das passende Zubehör werden aktuell bereits im Online-Shop von Ikea gelistet. Verfügbar sind sie jedoch noch nicht. Wann genau der Verkaufsstartschuss in Deutschland fällt, ist noch unklar. Die Produktlistung deutet jedoch darauf hin, dass es schon in wenigen Tagen soweit sein könnte. (Denise Bergert) / (axk)