In ganz England hat ein Kryptotrojaner am Freitag zahlreiche Krankenhäuser lahmgelegt. Betroffene gehen von einem nationalen Angriff aus, der aber wohl nicht zielgerichtet war. Auch in Spanien gibt es eine aktuelle Warnung.

In ganz England sind Krankenhäuser offenbar Opfer eines Cyberangriffs, bei dem die Angreifer Computer mit Krypto-Trojanern sperren und nur gegen ein Lösegeld wieder freigeben wollen. Wie der Guardian berichtet, sind Krankenhausverbände im Süden und Norden Englands betroffen. Die IT ist dort entweder wegen des Trojaners nicht mehr benutzbar, oder weil Rechner aus Vorsicht heruntergefahren wurden. Teilweise werden Patienten gebeten, nicht in die Notaufnahmen zu kommen, sondern nur Notrufnummern zu wählen. Der Nationale Gesundheitsdienst hat inzwischen erklärt, dass der Angriff wohl nicht gezielt war, die IT-Abteilung eines Krankenhausverbunds in Liverpool spricht von einem "mutmaßlich nationalen Cyberangriff".

Der Angriff ist nicht der erste in dieser Art auf ein Krankenhaus. Seit dem vermehrten Auftreten von Kryptotrojanern traf es auch immer wieder Krankenhäuser nicht nur in Großbritannien. In seinem Ausmaß scheint diese Attacke aber eine neue Stufe zu erreichen, waren doch bislang lediglich einzelne Häuser oder Verbünde betroffen, nicht aber mehrere verteilt über ein ganzes Land. Da derzeit Berichte über die IT-Angriffe vor allem unzusammenhängend über soziale Medien verbreitet werden, ist es möglich, dass noch mehr Krankenhäuser betroffen sind. Auf Bildschirmfotos ist derweil die Bitcoin-Adresse zu erkennen, an die die Opfer Kryptogeld im Wert von 300 US-Dollar senden sollen, um die Kontrolle über ihre Systeme wiederzuerlangen. Ob die Angreifer dieses Versprechen halten, ist unklar.

Warnung auch in Spanien

Unterdessen gibt es auch in Spanien Warnungen vor einer großangelegten Attacke mit Erpressungstrojanern. Reuters zufolge war der Telekommunikationskonzern Telefonica von dem Angriff betroffen, andere Unternehmen wie Iberdrola und Gas Natural hätten Gegenmaßnahmen getroffen. Die für die Cyberabwehr zuständige Behörde warnt bereits vor einem Angriff mittels einer Ransomware namens "WannaCry", die gegen verschiedene Windows-Versionen funktioniert. Über eine im Februar öffentlich gewordene kritische Lücke verbreitet er sich dann auf Computer im selben Netzwerk. Deswegen rät sie dringend dazu, den Patch MS17-010 von Mitte März zu installieren. (mho)