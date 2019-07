Entdecken mit der Kamera: Die Bilder der Woche (KW27)

Bild 1 von 7

Thomas Ruppel gelingen immer wieder ausdrucksstarke Porträts, die den Nerv vieler Betrachter treffen. Das war auch bei seinem Foto von Lea der Fall. Dass solche Bilder nicht durch Zufall entstehen, beschreibt er im Folgenden: "Zu dem ersten Fotoshooting mit Lea haben wir uns in Frankfurt am Main getroffen. Wir hatten vorab Bildideen und Outfits abgestimmt. Wir haben uns dann gemeinsam Anfang Juni gegen 18 Uhr zu Fuß auf den Weg gemacht, um die Gegend rund um den Hauptbahnhof zu erkunden. Ich hatte mir vorher angesehen wie sich die Lichtverhältnisse aufgrund des Sonnenstandes an diesem tollen Sommerabend entwickeln würden. Bei solchen Shootings suche ich in den Straßen nach schönen Ecken mit spannenden Lichtverhältnissen. So sind wir dann auch nach einer Weile auf einen kleinen asiatischen Supermarkt gestoßen. Die Scheiben des Supermarktes waren zwar mit Werbung beklebt. Zwischen den zwei Scheiben war die Tür mit einer Treppenstufe. Lea hat sich auf die Treppe gestellt und ich konnte einen schönen Ausschnitt erwischen, ohne die störenden Werbeaufschriften mit in das Foto einbeziehen zu müssen. Das Tolle war die Spiegelung, die sich aus den Fensterscheiben ergeben hat."