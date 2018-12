Entwickler lösen Datenverlust-Problem unter Linux 4.19

Version 4.19 des Linux-Kernels wurde von Datenverlustproblemen geplagt. Es wurde zunächst spekuliert, dass diese Ext4 in Zusammenhang stehen. Das stellte sich aber als falsch heraus. Der zugrundeliegende Fehler wurde nun gefunden und korrigiert.

Da der Bug eine schwere Regression darstellt, wird ein Fix vermutlich in 4.20 enthalten sein und auch in eines der nächsten Point-Releases von 4.19 einfließen. Auf der Kernel-Mailingliste spekulierten einige Entwickler, dass der Fehler schon länger im Kernel-Code steckt, aber durch Patches, die mit Version 4.19 eingeflossen sind, häufiger Auftritt und daher erst jetzt auffiel. Zudem tritt der Fehler nur unter hohen Lasten auf.

Das Problem steckt in der Infrastruktur Multi-Queue BlockIO Queueing Mechanism (Blk-MQ) – also dem moderneren von zwei Storage-Infrastrukturen, um mit Datenträgern zu interagieren. Der einzeilige Patch ist nur der Anfang der Korrektur. Der zuständige Kernel-Entwickler Jens Axboe will eine ausgefeiltere Lösung entwickeln. (mls)