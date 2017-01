(Bild: Google)

Google Schweiz wächst und wächst. 2004 mit zwei Mitarbeitern in Zürich gestartet, arbeiten hier derzeit 2000 Mitarbeitende an Googles größtem Entwicklungsstandort außerhalb der USA. Am Dienstag eröffnete Google einen neuen, weiteren Standort in Zürich.

Google eröffnete am Dienstag im ehemaligen Hauptpostamt einen weiteren Standort in der größten Schweizer Stadt Zürich. Eine Reihe von prominenten Anwesenden, allen voran der Schweizer Wirtschafts-, Bildungs- und Forschungsminister Johann Schneider-Ammann, Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch und Eric Schmidt, Executive Chairman der Google-Holdingmutter Alphabet gaben sich bei dem Anlass ein Stelldichein.

Die Eröffnung der neuen Büroräumlicheiten auf zwei Etagen direkt neben dem Hauptbahnhof ist nur der erste Schritt der anstehenden Expansion. Bis Ende 2020 plant Google sukzessive mehrere Gebäude mit insgesamt 50.000 Quadratmeter zu beziehen, so dass bis zu 5.000 Mitarbeitende in der Schweizer Finanz- und Wirtschaftsmetropole forschen und entwickeln sollen.

Entwicklungsstandort

Mit dem Bezug der zusätzlichen Büros bekräftigt Google die Bedeutung des Standortes Schweiz, schreibt das Unternehmen aus Mountain View in einer Mitteilung. "Ich hätte nie gedacht, dass wir heute über 2000 Angestellte in Zürich haben", sagte der Schweizer Urs Hölzle, der nach den Google-Gründern Sergey Brin und Larry Page der dienstälteste Mitarbeiter des Suchmaschinenkonzerns ist. Hölzle ist für die Rechenzentren und die IT-Infrastruktur des US-Unternehmens verantwortlich.

"Zooglers", wie die Zürcher Mitarbeiter konzernintern genannt werden, aus 75 Nationen arbeiten am mittlerweile größten Entwicklungsstandort Googles außerhalb der Vereinigten Staaten. Softwareingenieure in Zürich haben wesentlich an den Kernprodukten von Google mitentwickelt, schreibt das Unternehmen. Sie arbeiten an der Google Suche, dem Google Assistant, an der ‘Local Search’ Funktion, die in Google Maps integriert ist.

Forschung

Außerdem ist das Google Calendar Team in Zürich zu Hause, am Standort werden ebenfalls neue dynamische Funktionen in Gmail und bei Inbox by Gmail entwickelt. Und das größte YouTube-Engineering-Team außerhalb der USA hat seinen Sitz ebenfalls in Zürich. Zudem soll Zürich Sitz von Google Research Europe werden, einem Team, das im Bereich des maschinellen Lernens mit den Schwerpunkten auf Erkennen und Verstehen von natürlicher Sprache, Machine Perception und maschinellem Lernen forscht und entwickelt.

Google pflegt in der Schweiz eine Reihe von Partnerschaften und Initiativen mit den Polytechnischen Hochschulen ETH Zürich und EPF Lausanne. Dazu kommen Kooperationen mit einer Reihe anderer Universitäten und Institutionen im Bereich der angewandten Wissenschaften, Wirtschaft und Gesellschaft. (jk)