Epic kauft Psyonix: Verschwindet Rocket League aus dem Steam Store?

Psyonix gehört jetzt zu Epic Games. Beide Parteien schweigen sich zum Kaufpreis des Entwicklerstudios aus, ganz billig dürfte die Übernahme für Epic aber nicht gewesen sein: Psyonix entwickelt Rocket League, das von über 40 Millionen Spielern gespielt wird. Das Auto-Sportspiel, bei dem man mit Rennwagen einen Ball ins gegnerische Tor befördern muss, gehört seit 2015 zu den beliebtesten Mehrspieler-Titeln auf Steam. Auch eine E-Sport-Szene hat sich um Rocket League entwickelt.

Reden um den heißen Brei

Die Zukunft von Rocket League auf Steam ist derweil ungewiss: Epic Games betreibt seit Ende des vergangenen Jahres einen eigenen Spiele-Store und zeigte sich seitdem bemüht, Valves Plattform mit Exklusivtiteln zu attackieren. Auch die Steam-Version von Rocket League könnte dieser Strategie zum Opfer fallen. In einer Pressemitteilung, die US-Medien wie The Verge zitieren, schreibt Epic: "Die PC-Version von Rocket League wird Ende 2019 im Epic Games Store erscheinen. Bis dahin wird sie weiterhin zum Kauf auf Steam angeboten. Anschließend wird das Spiel für bestehende Steam-Käufer weiter unterstützt."

Der Trailer zu Rocket League (Quelle: Rocket League)

Gegenüber The Verge weicht Epic in einer Stellungnahme aus: "Wir verkaufen Rocket League weiterhin auf Steam und haben keine Pläne angekündigt, damit aufzuhören. Rocket League bleibt für Neukunden auf Steam erhältlich, langfristige Pläne werden wir in Zukunft ankündigen." Auch Psyonix vermeidet in einem Blog-Eintrag klare Aussagen: "Jeder, der Rocket League auf Steam gekauft hat, kann es weiter spielen und sich auf fortgesetzten Support freuen."

Epic Store unterstützt kein Linux

Das alles liest sich so, als würde Rocket League Ende 2019 aus dem Steam Store entfernt, auch wenn weder Epic noch Psyonix das derzeit bestätigen möchten. Wer Rocket League bereits gekauft hat, dürfte damit keine Probleme bekommen: Der Support kann auch fortgesetzt werden, wenn das Spiel nicht mehr zum Kauf angeboten wird. Denkbar ist außerdem, dass sich Epics Pläne bis Ende 2019 noch ändern.

Rocket League ist "Autoball": Statt menschlicher Spieler kicken hier Miniatur-Autos das Leder durch quietschbunte Stadien.



Das Unternehmen musste für seine aggressive Exklusivspiel-Strategie wiederholt Kritik einstecken. Beim beliebten Rocket League ist das nicht anders: Auf Reddit beklagen Nutzer die Entscheidung von Psyonix. Bemängelt wird zum Beispiel, dass der Epic Store weiterhin nicht Linux unterstützt und die Funktionen des Steam Workshop fehlen. Ebenfalls keine Überraschung: Auf Steam wird Rocket League mit Negativ-Reviews überhäuft, seitdem die Übernahme bekannt wurde. (dahe)