Nach dem gewaltigen Datendiebstahl bei der Wirtschaftsauskunftei Equifax konnte sich auch der Unternehmensschef nicht mehr auf seinem Posten halten. Richard Smith nahm auch nach massiver Kritik an seinem Unternehmen nun den Hut.

Nach dem gewaltigen Diebstahl hochsensibler Daten von bis zu 143 Millionen US-Amerikanern ist der Chef der Wirtschaftsauskunftei Equifax nun zurückgetreten. Der bisherige Chef des Geschäfts in Südostasien, Paulino do Rego Barros, solle kommissarisch den Job von Richard Smith übernehmen, teilte Equifax am Dienstag mit. Zuvor hatte Equifax bereits den IT- und den Sicherheitschef in den Ruhestand geschickt. Der Finanzdienstleister war für den Umgang mit der Hackerattacke massiv kritisiert worden.

Massiver Identitätsdiebstahl möglich

Der Datenklau gefährdet die Betroffenen besonders, weil die Angreifer auch an die Sozialversicherungsnummern der Opfer gelangten. Diese Nummern werden in den USA oft zur Identifizierung im Alltag zum Beispiel bei Mobilfunk-Verträgen oder Kreditanfragen genutzt. Zudem hätten sich die Angreifer auch Zugang zu Namen, Geburtsdaten und Adressen verschafft. Die Kombination aus diesen vier Informationen kann Betrügern Tür und Tor öffnen, indem sie zum Beispiel Kredite in fremdem Namen aufnehmen können.

Equifax hatte den seit Mai laufenden Einbruch nach eigenen Angaben im Juli bemerkt und gestoppt – aber die Betroffenen erst im September informiert. (mho)