In Frankreich ist nun die erste Paketdrohne in einem kommerziellen Linienbetrieb gestartet.

Ein abgelegenes Gründerzentrum in der Provence wird künftig regelmäßig per Drohne mit Paketen beliefert. Es handele sich um den weltweit ersten Drohnenverkehr im kommerziellen Linienbetrieb, teilte die französische Post am Donnerstag mit. Die Drohne lege dabei zwischen Saint-Maximin-La-Sainte-Beaume und Pourrières eine Distanz von 15 km zurück und könne Pakete bis zu 3 kg mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 km/h befördern. Die Funkreichweite des Navigationssystems beträgt 50 km.

Die Drohne wird von der DPDgroup betrieben, der Paketdienstleister DPD aus dem unterfränkischen Aschaffenburg gehört zur französischen Post. Nach zweijährigen Tests habe die französische Luftfahrtbehörde DGAC den Regelbetrieb genehmigt. Bisher sei die Paketzustellung per Drohne stets nur im Testbetrieb zugelassen gewesen, erläutert DPD. Die Linie beliefert einmal die Woche ein Terminal in einem Gründerzentrum in Pourrières nordwestlich von Marseille, in dem etwa diverse Tech-Start-ups sitzen. Sie fliegt vollautomatisch, wird aber von einem Kontrollzentrum aus überwacht.

Viele Unternehmen experimentieren bereits seit Längerem mit Paketdrohnen. So hatte die Deutsche Post DHL Anfang des Jahres versuchsweise Pakete in Oberbayern ausgeliefert. Amazon lieferte in Großbritannien kürzlich erstmals die Bestellung eines Kunden mit einer Drohne direkt nach Hause. Google entwickelt ebenfalls Lieferdrohnen, auch wenn das Projekt laut Medienberichten zuletzt unter anderem mit dem Abgang führender Köpfe ins Stocken geriet. (mit Material der dpa) /

