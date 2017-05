(Bild: NBBJ)

Amazon baut bis 2018 eine neue Firmenzentrale, die teilweise an ein Gewächshaus erinnert. Nun ziehen die ersten Pflanzen ein.

Der Online-Versandhändler baut derzeit eine neue Firmenzentrale in Seattle. Das Herzstück des Bürokomplexes bilden drei kuppelförmige, mehrstöckige Gebäude aus Glas und Stahl. Laut Wired beginnen die Mitarbeiter bereits mit der Begrünung und liefern die ersten Pflanzen an. Die Räume in den Sphären sollen der Erholung dienen, aber auch für Meetings genutzt werden.

Gewächshaus trifft Besprechungsraum

Später sollen bis zu 40.000 Pflanzen aus über 400 verschiedenen Arten in den Kugeln wachsen und gedeihen. Teilweise handle es sich um seltene Arten mit unterschiedlichen Bedürfnissen, etwa beim Licht. Treibhausatmosphäre soll nach Amazons Plänen allerdings nicht aufkommen. Damit die Produktivität nicht leidet, gibt es Kompromisse zwischen Mensch und Grünzeug. Tagsüber sollen für Mitarbeiter 60 Prozent Luftfeuchtigkeit herrschen, abends wird sie für die Pflanzen auf 85 Prozent angehoben.

Bild 1 von 4 Neue Firmenzentrale von Amazon (4 Bilder) Seit 2013 baut der Online-Riese Amazon eine neue Firmenzentrale in Seattle.

(Bild: NBBJ)

Amazon will die Biosphäre-Kugeln 2018 eröffnen. Neben dem Versandhändler bauen auch andere Technikgiganten neue, eindrucksvolle Firmenzentralen. So steht Apples "Campus 2" kurz vor der Eröffnung. (hze)