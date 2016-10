Im Dezember soll Netgears neues Topmodell auf den Markt kommen: Der Nighthawk X10 oder R9000 ist der erste echte 3-Band-Router des US-Herstellers. Er läuft mit einer Quad-Core-CPU.

Bei der Hardware des neuen WLAN-Routers Netgear Nighthawk X10 (R9000) trumpft der Hersteller auf: Das Gerät ist unseres Wissens der erste Heimrouter mit einer Quad-Core-CPU, die hier mit 1,7 GHz getaktet wird. Damit soll der Router nicht nur seine drei WLAN-Module parallel bedienen, sondern nebenbei auch 4K-Videos vom integrierten Plex-Medienserver ausliefern und bei Bedarf live transkodieren können. Die Funkmodule für die etablierten WLAN-Bänder 2,4 und 5 GHz arbeiten mit 4 MIMO-Streams und liefern standardkonform somit maximal 600 beziehungsweise 1733 MBit/s brutto. Auf 5 GHz beherrscht das Gerät zusätzlich Multi-User-MIMO, um mehrere Clients tatsächlich gleichzeitig mit Daten versorgen zu können.

Beim kommenden 60-GHz-WLAN (IEEE 802.11ad mit max. 4,6 GBit/s brutto im Single-Carrier-Modus) ist der R9000 zwar nicht der erste, dafür aber mit seinem SFP+-Slot (Enhanced Small Form-Factor Pluggable). Solche Ports für 10-Gigabit/s-Ethernet findet man sonst nur an Switches für Firmennetze. Hier soll ein Netzwerkspeicher (NAS) Anschluss finden, damit der Router seine Clients schneller bedienen kann. Ein einzelner LAN-Host wird dann zwar nach wie vor höchstens 115 MByte/s – die Obergrenze bei Gigabit-Ethernet – bekommen, aber ein zweiter und vielleicht dritter gleichzeitig, falls das NAS flott genug arbeitet. Da der SFP+-Slot ab Werk unbestückt ist, muss man ein passendes Modul für Glasfasern (10GBase-SR/LR) oder ein Direct-Attach-Patchkabel für Kurzstrecken-Kupferverbindungen dazukaufen, je nachdem, was das NAS kann.



Über den SFP+-Slot, für den man erst ein passendes Glasfaser-Modul oder ein spezielles Patchkabel beschaffen muss, soll der R9000 Verbindung zu einem Netzwerkspeicher (NAS) aufnehmen. Dann können am Router angeschlossene Clients in der Summe schneller als mit 115 MByte/s bedient werden.

11ad ohne Clients

Der Nighthawk X10 soll im Dezember für 450 Euro (UVP) erhältlich sein. Nur wird man dann noch nicht viel mit ihm anfangen können, denn an 11ad-Clients herrscht bislang Mangel. So hat beispielsweise Acer schon zur CeBIT 2016 TravelMate-Notebooks mit dem 60-GHz-WLAN angekündigt, wird sie aber in Deutschland erst im Januar 2017 auf den Markt bringen. Die aktuell verkauften Ausführungen des Modells P648 enthalten nach unseren Informationen noch kein 11ad-Modul. (ea)