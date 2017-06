Das neue iPad Pro mit 10,5"- und 12,9"-Display hat einen erheblichen Leistungssprung vollzogen, wie ein erster Test von Mac & i zeigte. In Multi-Core-Benchmarks sind die Tablets im Vergleich zum 9,7"-iPad-Pro und iPhone 7 fast doppelt so schnell.

Apple hat die Leistung der iPad-Pro-Reihe spürbar gesteigert, wie sich in einem ersten Test des neuen 10,5-Zoll- sowie 12,9-Zoll-Modells herausgestellt hat. In Multi-Core-Benchmarks sind die neue Pro-iPads mit Apples A10X-Chip im Vergleich zum 2016er iPad Pro (A9X) fast doppelt so schnell.

Auch der flotte A10-Chip des iPhone 7 wird den Messwerten zufolge deutlich vom neuen iPad Pro abgehängt. Leistungssteigerungen sind zudem bei der Grafik sowie den Datentransferraten des integrierten Flash-Speichers zu verzeichnen.

Der Test zeigte auch, dass der Bildschirm wie von Apple versprochen nochmals heller als zuvor leuchtet – die Maximalhelligkeit wird aus Stromspargründen aber nur erreicht, wenn der Umgebungslichtsensor sehr helles Licht wahrnimmt. Die höhere Bildwiederholrate sorgt für Verbesserungen beim Scrollen und der Arbeit mit dem Apple Pencil.

Den Testbericht lesen Sie bei Mac & i (mit Diskussionsforum):