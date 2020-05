Erster bemannter SpaceX-Flug verschoben

Es ist sich knapp nicht ausgegangen: Der für Mittwochabend geplante erste kommerzielle bemannte Flug in eine Erdumlaufbahn musste wegen Schlechtwetters verschoben werden. Der nächste Versuch ist für Samstag geplant.



Der Countdown musste am Mittwoch gut 16 Minuten vor dem Start abgebrochen werden. Bereits zuvor hatte SpaceX' Bodenstation die Astronauten an Bord der Raumkapsel über Blitze in der beobachteten Region informiert. Für die Entscheidung muss nicht nur das Wetter am Startort berücksichtigt werden, sondern auch die Bedingungen entlang eines Teils der Flugroute sowie in dem Gebiet, in dem die Raumkapsel im Falle eines Sicherheitsproblems notwassern müsste. Schließlich gälte es, die Astronauten schnell zu erreichen und zu bergen.

Erst zirka zehn Minuten nach dem geplanten Starttermin 16:33 Uhr Ortszeit wären die Wetterparameter für einen sicheren Start ausreichend gewesen. Das ging aus der live übertragenen Kommunikation zwischen den Astronauten und SpaceX' Bodenstation hervor. Aufgrund gegebener Bahndynamik kann der Start aber nicht einfach etwas später erfolgen. Die nächste Möglichkeit besteht am Samstag, 30. Ma, um 15:22 UhrOrtszeit. Als zweiter Ersatztermin ist der Sonntag, 31. Mai, vorgesehen.

(ds)