Erster bestätigter Todesfall durch einen Meteoriten gefunden

Physiker der Ege Üniversitesi im türkischen Izmir haben den wohl frühesten nachgewiesenen direkten Todesfall durch einen Meteoriten gefunden. Wie das Team um Ozan Ünsalan im Fachmagazin Meteoritics & Planetary Science erklären, haben sie drei Manuskripte gefunden, in denen es heißt, dass am 22. August 1888 in Sulaimaniyya im heutigen Irak ein Mann von einem Meteoriten getötet und ein weiterer gelähmt wurde. Ihrer Überzeugung nach handelt es sich um den ältesten wissenschaftlichen bestätigten direkten Todesfall durch einen Meteoriten. Möglicherweise liegen sogar noch Überreste des Meteoriten im Archäologischen Museum in Istanbul, berichten sie noch. Gefunden haben sie bislang aber nichts.

Keine wissenschaftlich bestätigten Todesfälle

Meteoriten sind die Überreste kleiner, fester, kosmischer Objekte, die nach ihrem Eintritt in die Erdatmosphäre nicht vollständig verglüht sind und die Erdoberfläche erreicht haben. Der Meteoritical Society zufolge werden davon jedes Jahr weltweit im Schnitt weniger als 10 registriert, eine systematische Auswertung aus Kanada legt nahe, dass insgesamt rund 19.000 Meteoriten jährlich auf die Erde fallen, von denen 5800 die Landfläche erreichen. Der wohl bekannteste der jüngeren Geschichte ist der Tscheljabinsk-Meteorit vom 15. Februar 2013, dessen Druckwelle Hunderte Menschen verletzte. Todesfälle wurden damals nicht gemeldet.

Ein Bericht aus dem Jahr 1929 (Bild: New York Times)

Die meisten Berichte von Menschen, die direkt durch einen Meteoriten getötet wurden, sind unzuverlässig, erklären die türkischen Forscher. Einem Fall aus Indien aus dem Jahr 2016 etwa hatten NASA-Wissenschaftler widersprochen, ein Opfer aus 1929 schaffte es immerhin in die New York Times. Beim sogenannten Tunguska-Ereignis vom 30. Juni 1908 wurden je nach Quelle auch zwei Menschen getötet, es sei aber nicht geklärt, ob dafür ein Meteorit oder ein Asteroid verantwortlich war. Am 30. November 1954 wurde den Wissenschaftlern zufolge nachweislich eine Frau in Alabama direkt von einem Meteoriten verletzt. Der Planetary Defense Officer der NASA, Lindley Johnson, hatte 2016 erklärt, dass kein Todesfall wissenschaftlich bestätigt sei.

Drei Berichte aus dem Osmanischen Reich

Das meinen die Forscher aus Izmir nun geändert zu haben und erklären, dass sich der Todesfall auf einem pyramidenförmigen Hügel in der Stadt Sulaimaniyya im damaligen Osmanischen Reich ereignet habe. Das Ereignis vom 22. August 1888 sei am 13. September an den lokalen Gouverneur gemeldet worden, die Zentralregierung erreichte ein weiterer Bericht am 8. Oktober. Am 9. Oktober sei die Zusammenfassung an den Sultan persönlich gegangen. Der Überrest des Meteoriten sei nach Istanbul gebracht worden. Da es sich um detaillierte Berichte in insgesamt drei Manuskripten von offiziellen Stellen handelt, hätten sie keinen Grund deren Inhalt anzuzweifeln, erklären die Forscher, die auch den Weg am Himmel rekonstruiert haben. Nun wollen sie systematischer nach den Überresten des Meteoriten suchen. (mho)