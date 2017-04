(Bild: IBM)

Angesichts schwacher Teilnehmerzahlen tritt IBM die Flucht nach vorne an und fasst alle Hausmessen in der IBM Think zusammen, die Anfang 2018 in Las Vegas stattfinden soll.

Statt Connect (Collaboration), InterConnect (Cloud), Amplify (Commerce), Edge (Mainframe), Vision (Financial Services), World of Watson (Cognitive) und PartnerWorld gibt es zukünftig nur noch eine Konferenz mit dem Namen IBM Think, die erstmals vom 19. bis 22. März 2018 in Las Vegas stattfinden soll.

Wie genau diese Veranstaltung aussehen wird, steht noch nicht fest, auch wenn IBM vollmundig von "technology industry's most important event" spricht. IBM lädt Sponsoren, Partner und Kunden zu einem "IBM Think JAM" vom 20. bis 22. Juni 2017 ein, um Ideen zu sammeln. Erstes Opfer des neuen Events ist IBM World of Watson 2017, die dieses Jahr ausfällt und in IBM Think 2018 integriert wird. (vowe)