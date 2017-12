Die vier Galieo-Satelliten befinden sich unter einer Verkleidung ganz oben. (Bild: ESA–Pierre Carril, 2017)

Vier neue Galileo-Navigationssatelliten sollen heute um 19:36 Uhr vom europäischen Weltraumzentrum in Kourou von einer Ariane-5-ES-Rakete in ihre Umlaufbahnen gebracht werden. Damit nähert sich das System seiner Fertigstellung.

Am 12. Dezember um 19:36 Uhr und sieben Sekunden soll eine Ariane 5 ES vom europäischen Weltraumzentrum (ELA-3) in Kourou, Französisch Guyana, abheben: Sie wird nach den Plänen vier neue Galileo-Navigationssatelliten (19 bis 22) in ihre Umlaufbahnen in 23.222 Kilometer Höhe bringen.

Die vier mit dem Flug VA240 startenden Galileo-Satelliten werden allesamt die Bahnebene A besetzen, die dann nach dem elften Galileo-Start voll besetzt sein wird. Mit 19 regulär arbeitenden Galileos kommt das europäische Navigationssystem dann seinem Endausbau von 24 plus sechs Reserve-Satelliten schon recht nahe. Im Jahr 2020 soll er abgeschlossen sein. Die nächsten vier Satelliten sollen im Juli 2018 gestartet werden, noch mit einer Ariane 5. Die restlichen sollen die neuen Ariane-6-Raketen in ihre Bahnen befördern.

Voll funktionsfähig

Die vier Satelliten des heutigen Starts werden zunächst Schritt für Schritt in Betrieb gehen und dann vermutlich im nächsten Jahr Ende Februar oder Anfang März in den Regelbetrieb. Eine spürbare praktische Auswirkung wird sein, dass damit in der Regel genügend Satelliten sichtbar sind, um eine Ortsbestimmung allein mit Galileo-Satelliten zu ermöglichen. Das europäische Satellitennavigationssystem wurde zwar Ende 2016 offiziell in Betrieb genommen, doch waren durch Lücken in den Satellitenkonstellationen nicht immer genügend Satelliten im Sichtbereich.

Die Europäische Raumfahrtagentur ESA überträgt den Start ab 18:30 Uhr über Eutelsat 7B und als Livestream über den Youtube-Kanal der ESA (mil)