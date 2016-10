(Bild: European Cyber Security Challenge)

Fachkräftemangel ade: In Düsseldorf treffen sich am 9.11. Europas beste Nachwuchs-Hacker zur Challenge. Begleitet wird der Wettkampf von einer IT-Sicherheitskonferenz und einer Job-Messe für Security-Talente.

Am 9. November 2016 findet im Areal Böhler in Düsseldorf die European Cyber Security Challenge (ECSC) statt. Dort treten die jeweils 10 besten Nachwuchshacker aus 10 Ländern gegeneinander an, unter anderem in Disziplinen wie Websicherheit, Mobilgeräte, Krypto-Puzzle, Reverse Engineering oder Forensik.

Security-Konferenz als Rahmenprogramm

Eingebettet ist die Challenge in den Rahmen einer Security-Konferenz, bei der Experten der IT-Sicherheit zu aktuellen Themen und Bedrohungen Stellung beziehen. Das Programm steht bereits fest, und es gibt noch Tickets. Die Konferenz wird in englischer Sprache abgehalten und von Volker Weber moderiert.

Jobmesse parallel zu Challenge und Vorträgen

Die Veranstaltung soll Firmen, Spezialisten und Nachwuchskräfte rund um das Thema Cyber-Security zusammenbringen. Zudem gibt es eine Recruiting-Messe (Eintritt frei, Registrierung erbeten), bei der sich insbesondere junge Talente mit den beteiligten IT-Unternehmen zusammensetzen und ihre Jobaussichten ausloten können – aussichtsreich nicht zuletzt wegen des vielzitierten Fachkräftemangels, der mittlerweile selbst eine Bedrohung der Unternehmenssicherheit sein soll.

Sieger des deutschen Vorentscheids

Jedes Jahr findet die Cyber Security Challenge Germany (CSCG) statt, auf der junge Talente ihre Fähigkeiten im kreativen Umgehen von Sicherheitsbarrieren unter Beweis stellen. In diesem Jahr fand diese Veranstaltung vom 26. bis 28. September in Berlin statt. Dort traten die 20 besten Nachwuchs-Hacker Deutschlands in einer achtstündigen Hacking-Session gegeneinander an, unterteilt nach Studierenden und Schülern. Die 10 besten Hacker aus dieser Veranstaltung fahren zum ECSC-Finale nach Düsseldorf, das diesmal von Heise Events ausgerichtet wird (tiw)