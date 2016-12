Ab Ende Januar 2017 sollen einzelne Mitarbeiter der Notizen-App Evernote Einblick in die Einträge der Nutzer bekommen. Damit sollen sie Maschinenlernprozesse kontrollieren. Nutzer können dem aber widersprechen.

Mitarbeiter der Notizensoftware Evernote sollen künftig auch Einträge mitlesen können. So sollen ab dem 23. Januar 2017 Maschinenlernprozesse überwacht werden. Mitarbeiter sollen dafür zu Kontrollzwecken einzelne Passagen lesen können, die ihnen zufällig angezeigt werden. Persönliche Informationen sollen dabei ausgeblendet werden. Die persönlichen Notizen sollen nach Unternehmensangaben nicht weitergegeben, die Daten auch nicht für personalisierte Werbung genutzt werden.

Dem Einblick widersprechen

Nutzer können der Einsicht in ihre Aufzeichnungen aber auch widersprechen. Dazu rufen sie in den Kontoeinstellungen die persönlichen Einstellungen auf. Dort findet sich ganz unten die Option "Improved Experience". Wer hier den gesetzten Bestätigungshaken entfernt, nimmt nicht mehr am Maschinenlernprogramm teil.

Auf Kritik an der Änderung hat der CEO des Unternehmens Chris O’Neill in einem Blogeintrag reagiert. Darin schreibt er, die Neuerung sei schlecht kommuniziert worden. Er habe die Sorgen vernommen und entschuldige sich für alle Befürchtungen. Sein Unternehmen erhoffe sich durch die automatisierte Analyse von Inhalten eine Verbesserung der eigenen Dienste und neue Funktionen. Die Änderung soll in den kommenden Tagen besser erklärt werden, auch sollen auftauchende Fragen beantwortet werden. (mit Material der dpa) / (mho)