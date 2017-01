(Bild: dpa, Christoph Dernbach)

Nach einer Auszeit beginnt der ehemalige Google-Head-of-Search eine neue Karriere bei Uber. Nach eigenen Angaben reizt ihn die Komplexität des Problems, vielen Menschen in Echtzeit Transportmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Nach einem Jahr Pause tritt der frühere Google-Angestellte Amit Singhal eine neue Stelle als Senior Vice President of Engineering bei Uber an. Vor knapp einem Jahr hatte der bisherige Head of Search Google den Rücken gekehrt, um nach 15 Jahren beim Suchmaschinenriesen mehr Zeit für Wohltätigkeit und Familie zu haben. Zu Google war er gestoßen, als das Unternehmen noch nicht die heutige Dominanz unter den Suchmaschinen hatte. Er war mitverantwortlich für die Entwicklung des heute verwendete Suchalgorithmus.

Reibungspunkt autonomes Fahren

Bei seinem neuen Arbeitgeber wird Amit Singhal als Senior Vice President of Engineering geführt. Es ist direkt dem Geschäftsführer Travis Kalanick unterstellt und soll eng mit Anthony Lewandowski zusammenarbeiten, dem Chef der Abteilung autonomes Fahren.

In diesem Bereich agieren die beiden Unternehmen seit längerem klar als Konkurrenten. Sowohl Google als auch Uber stecken viel Geld in die Entwicklung autonomer Fahrzeuge. Singhal soll Ubers Kartographie-Abteilung leiten, ein weiterer Bereich, in dem sich die Interessen der Firmen überschneiden.

Nach seinem Weggang von Google hatte Amit Singhal zusammen mit seiner Frau Shilpa Singhal eine Stiftung gegründet. Die "Singhal Foundation" soll Kinder helfen, gute Bildung zu erhalten. Als erstes Teilprojekt ergab sich daraus das Project Hope in der indischen Stadt Jodhpur, über das Kinder ein Schulstipendium erhalten können. In seinem Blog schreibt Amit Singhal, dass er im Rahmen dieses Projekts auf die Schwierigkeit stieß, viele Menschen nach ihren Vorstellungen und Bedürfnissen zu befördern. Nach seinen Worten kann Uber hierbei mit seiner Infrastruktur helfen. (jab)