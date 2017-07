In einem neuen Buch äußert sich der frühere Schachweltmeister Garri Kasparow ausführlich über seine Niederlage gegen den Computer Deep Blue. Was er schreibt, klingt überraschend milde – und optimistisch.

20 Jahre nach seiner historischen Niederlage gegen den IBM-Computer Deep Blue hat der frühere Schachweltmeister Garri Kasparow ein Buch veröffentlicht, in dem er sich ausführlich über das damalige Geschehen äußert. Überraschend daran ist, dass er über die Jahre milder geworden zu sein scheint. So schreibt er, die Frage, ob Deep Blue geschummelt habe, müsse er heute mit "Nein" beantworten. Außerdem zeigt er eine optimistische Grundhaltung zur weiteren Entwicklung von künstlicher Intelligenz und sieht sie als potenzielle Bereicherung für die Menschheit. Das berichtet Technology Review online in "Deep Blue hat nicht betrogen".

Eine gute Zusammenfassung von Kasparows optimistischer Grundhaltung ist die folgende Passage aus dem Buch mit dem Titel "Deep Thinking": "Wenn wir das Gefühl haben, von unserer eigenen Technologie überholt zu werden, dann ist der Grund dafür, dass wir uns nicht genügend anstrengen und bei unseren Zielen und Träumen nicht ambitioniert genug sind. Statt uns Sorgen darüber zu machen, was Maschinen tun könnten, sollten wir uns dafür interessieren, was sie immer noch nicht können."

Kampfgeist aber steckt immer noch in Kasparow, wie sich an seinem anhaltenden Zorn über die Zeit direkt nach dem Match gegen Deep Blue zeigt. Er bekam nicht die Revanche, die er erwartet hatte und die sich die Öffentlichkeit wünschte. Allerdings hält er sich in dem Buch nicht lange damit auf, das zu kritisieren, sondern klagt lediglich: "Das eigentliche Opfer dieses Betrugs war die Wissenschaft".

