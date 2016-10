(Bild: ESA/ATG medialab)

Die heiße Phase am Mars hat begonnen: Der europäische-russische Orbiter TGO hat seine Triebwerke aktiviert, um in eine Umlaufbahn einzuschwenken und der Lander Schiaparelli soll gleichzeitig auf der Oberfläche aufsetzen.

Für die europäische Weltraumagentur ESA und Russlands Roskosmos hat die entscheidende Phase beim ersten Teil der Mission ExoMars begonnen. Um 15:04 Uhr MESZ hat der Trace Gas Orbiter (TGO) sein Triebwerk aktiviert, um die Sonde in einen Orbit um den Mars abzubremsen. Insgesamt wird dieses Manöver mehr als zwei Stunden dauern und die Sonde um 1,6 Kilometer pro Sekunde abbremsen. Danach wird der TGO aus der Perspektive der Erde erst einmal hinter dem Mars sein, weswegen die Erfolgsbestätigung noch auf sich warten lassen wird. Der Lander Schiaparelli wiederum soll 15:27 Uhr aus seinem Ruhezustand aufwachen und 16:48 Uhr auf der Mars-Oberfläche aufsetzen.

Die ESA begleitet die Manöver und will am Abend noch Bilanz ziehen. Zuvor hatte die Weltraumagentur bereits ausführlich erklärt, wann welche Signale auf der Erde ankommen und was sie verraten werden. So werden die Verantwortlichen auf der Erde – bis auf eine Ausnahme – länger als die rund 10 Minuten warten müssen, die die Signale vom Mars zur Erde brauchen. Während die Signale des TGO zwar zur Erde gelangen, ist Schiaparelli fast ausschließlich auf andere Sonden angewiesen, die als Relais dienen. Die können die Daten aber nicht direkt weiterleiten, sondern müssen sie erst empfangen und sich dann zur Erde drehen. Deshalb wird es wohl eine lange Wartezeit werden, bis über den Ausgang der Manöver endgültige Klarheit herrscht.

[Update 19.10.2016 – 15:15 Uhr] Der ExoMars-Orbiter TGO hat planmäßig mit seinem Manöver begonnen, das ihn auf ungefähr die Hälfte seiner Geschwindigkeit abbremsen und in eine Umlaufbahn um den Mars befördern soll. Das bestätigte die ESA aus dem Kontrollzentrum in Darmstadt.

[Update 19.10.2016 – 15:45 Uhr] Das indische Radioteleskop GMRT hat wie erhofft ein schwaches Signal von Schiaparelli empfangen. Der Lander ist also pünktlich aus seinem Ruhezustand erwacht und bereit für die Landung auf dem Roten Planeten. Unterdessen hat im Deep Space Network der NASA der Madrid Deep Space Communications Complex die Kommunikation mit TGO vom Radioteleskop in Canberra übernommen.

[/Update]

Nur ein erster Schritt

Der Trace Gas Orbiter soll in den nächsten Jahren Jahren in der Mars-Atmosphäre nach Stoffen suchen, die von einfachen Lebensformen stammen könnten. Von besonders großem Interesse ist dabei Methan, das auf der Erde auch von Bakterien freigesetzt wird. Auf dem Mars könnte es darauf hinweisen, dass dort einst oder sogar noch immer Mikroorganismen leben. Mit Schiaparelli wiederum wollen die ESA und Roskosmos Erfahrung sammeln für die zweite Phase von ExoMars, denn voraussichtlich 2020 soll ein Rover zum Roten Planeten gesendet werden. Der soll mit einem zwei Meter langen Bohrer tiefer in den Mars-Boden eindringen als alle US-Rover und nach biologischen Molekülen suchen.

