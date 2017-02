Man nehme einen digitalen Bilderrahmen, einen Rahmen, ein Bogen Papier und ein paar Stunden Zeit: Fertig ist der Daily Prophet aus der Harry-Potter-Welt als Poster mit Bewegtbild.

London. Ein Nachmittag im Tropfenden Kessel. An der Wand informiert ein Aushang darüber, dass Sirius Black aus Askaban geflüchtet ist. Wie alles in der Zaubererwelt hat dieses simple Stück Papier eine Spezialfunktion: Das Bild bewegt sich. Nachrichten mit solchen Special Effects sind in der Muggel-Welt, also der Nicht-Zauberer-Welt, nur im Selbstbau zu haben, setzen aber immerhin keine Programmierkenntnisse voraus.

Die Bestandteile dieses Projekts sind denkbar einfach und recht preiswert (wenn nicht gratis) zu haben. Grundlage ist ein schlichter Bilderrahmen mit MDF-Rückwand (Mitteldichte Holzfaserplatte, die Größe flexibel, 30 × 45 Zentimeter ist ideal). Dazu ein digitaler Bildbetrachter, der über USB oder SD-Karte Videos anzeigen kann, ein Drucker sowie Schneid- und Klebematerial.

Vorsicht beim Zerlegen!

Der schwierigste Teil dieses Projekts ist das Auseinandernehmen des Bildbetrachters. Sowohl Displaypanel als auch Motherboard müssen aus dem Rahmen genommen werden – dabei ist je nach Hersteller des Geräts Vorsicht geboten. Das Poster, das das Bild später einrahmt, muss entsprechend der Größe des Displays und des Rahmens skaliert werden. Die Empfehlung: zu Hause auf dem Drucker testdrucken und danach in größerem Format im Copyshop in guter Qualität drucken lassen.

Der Rest ist Handwerk: Einen Ausschnitt in der MDF-Rückwand entsprechend der Panelgröße sägen, danach alle Einzelteile zusammenbauen und das bewegte Bild auf das vorhandene Speichermedium übertragen. Natürlich funktioniert das auch mit anderen Motiven aus dem Tagespropheten.

Alles Details zum Projekt gibt es in der Instructables-Anleitung. Und wenn euch dieses Projekt nicht ausreichend fordert, empfehlen wir die deutlich aufwändigere Location Clock, inspiriert von der Familie Weasley. (kgr)