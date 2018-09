FIFA 19: Demo kommt im Lauf des Tages

Im Verlauf des Donnerstags will Electronic Arts eine Demo zum kommenden Fußballspiel FIFA 19 veröffentlichen. In der Probeversion können Spieler einen kleinen Teil der Story-Kampagne "The Journey" spielen. Außerdem darf man Champions-League-Spiele mit einigen Clubs austragen, darunter auch Bayern München und Borussia Dortmund.

Die Inhalte der FIFA-19-Demo in der Übersicht. (Bild: EA)

Wann die Demo veröffentlicht wird, ist nicht bekannt. Erfahrungsgemäß dürfte die Probe-Version zu FIFA 19 im Lauf des Nachmittags veröffentlicht werden. Sie wird für Playstation 4, Xbox One, und PC via Origin bereitgestellt. Eine Demo-Fassung für die Switch gibt es nicht.

Flottes Gameplay

FIFA 19 brüstet sich mit besserer Kontrolle bei der Ballannahme und dynamischeren Taktiken. heise online konnte das kommende Fußball-Spiel bereits auf der Gamescom ausprobieren – und merkte nur wenig von diesen Neuerungen. Das Spiel wirkte serientypisch sehr flott, die Inszenierung wirkte deutlich runder als beim Konkurrenten Pro Evolution Soccer 2019.

Die Vollversion von FIFA 19 kommt mit einem neuen Anstoßmodus samt zahlreicher Einstellungsmöglichkeiten. So kann man zum Beispiel festlegen, dass nur Volley-Tore zählen. Die neue Champions-League-Lizenz ist ein echter Mehrwert, und in der Story-Kampagne "The Journey" steuert man dieses Jahr gleich drei Figuren.

