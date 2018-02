Das Foto zeigt die Standard-Variante des FZ-G1. (Bild: Panasonic)

Das Panasonic FZ-G1 ATEX läuft mit Windows 10 Pro, hat einen wechselbaren Akku und trotzt Wind wie Wetter. Für Normalnutzer ist das Tablet trotzdem nichts – dafür sorgt schon der Preis.

Panasonic hat eine ATEX-Version des FZ-G1-Tablets angekündigt. Das Tablet eignet sich damit auch für explosionsgefährdete Umgebungen, wie sie etwa in der Öl-, Gas- und Chemie-Industrie vorkommen. Das neue FZ-G1 ist für ATEX Zone 2 zertifiziert, kann in solchen Szenarien also zumindest kurzzeitig zum Einsatz kommen.

Das FZ-G1 ATEX ist im Gegensatz zur Standard-Ausführung auch für explosionsgefährdete Umgebungen geeignet. (Bild: Panasonic)

Das FZ-G1 ATEX hat auch Eigenschaften, die das Outdoor-Tablet für den Normalnutzer interessant machen könnten. Das 10,1-Zoll-Tablet (1980 × 1200 Pixel) läuft mit Windows 10 Pro und wird mit einem Digitizer-Stift verkauft. Der Akku packt laut Hersteller 14 Stunden am Stück und lässt sich auswechseln – ein Feature, das bei Consumer-Tablets nahezu ausgestorben ist.

Sturzfestigkeit aus 1,80 Meter Höhe können auch im Wohnzimmer-Betrieb nicht schaden, genauso wenig wie IP65-Zertifizierung, die Schutz gegen Staub und Strahlwasser verspricht. Über ein flexibles Modul kann man neben MicroSD-Karten auch USB-Geräte und ein LAN-Kabel anschließen. Und: Eine Kopfhörer-Buchse ist ebenfalls verbaut, zusätzlich zum Bluetooth-Chip.

Nur für Industrie-Einsatz

Für Privatnutzer ist das FZ-G1 ATEX aber trotzdem nicht geeignet. Dafür sorgt in erster Linie der hohe Preis von gut 3000 Euro – ohne Mehrwertsteuer. Mit anderthalb Kilogramm ist das ATEX-Tablet außerdem deutlich klobiger als die Consumer-Konkurrenz. Die großen Buttons im Rahmen des FZ-G1 sind nur für die Bedienung mit dem Arbeitshandschuh praktisch.

Das ATEX richtet sich vor allem an Arbeiter und Unternehmen, die etwa Geoinformationssysteme verwalten oder Wartungen durchführen müssen. Es kommt im Verlauf des Februars in den Handel. (dahe)