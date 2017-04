(Bild: Holger Bleich / heise online)

Ein Entwickler hat analysiert, wie viel Platz der mittlerweile in der 64-Bit-Version auf über 250 MByte angeschwollene offizielle Client des Social Networks verschwendet. Er fand doppelte Ressourcen.

Die offizielle Facebook-App für iPhone und iPad gilt schon seit längerem als Negativbeispiel, wie man iOS-Anwendungen am besten nicht entwickelt: So saugte sie durch Hintergrundprozesse über einen längeren Zeitraum den Akku leer und das Programmpaket trug und trägt stets mächtig beim Download auf. Der französisch-deutsche iOS-Entwickler Alexandre "Timac" Colucci hat auf seinem Blog nun eine lesenswerte Analyse zur aktuellen Version 87.0 der Facebook-App für Apples Mobilbetriebssystem.

Er kam zu dem Ergebnis, dass die Entwickler des Social Networks äußerst verschwenderisch mit dem Datenvolumen ihrer Nutzer umgehen. Das ist auch angesichts der Tatsache, dass sich iOS-Apps mit wenig Aufwand leidlich schlank entwickeln lassen, erstaunlich – und Facebook über einen großen Entwicklerpool verfügen dürfte.

App um fast 90 Mbyte angeschwollen

So wuchs die 64-Bit-iPad-Version der Anwendung innerhalb von einem halben Jahr um satte 88 MByte. Was nach wenig klingt, kann beim Herunterladen aus dem Mobilfunknetz schnell teuer werden, ist das gesamte App-Paket in dieser Variante doch insgesamt "nur" 253 MByte groß. (Schlimmstenfalls kann der Download sogar 410 MByte betragen, wenn man die App per iTunes mit allen Ressourcen herunterladen möchte.)



Analyse des Facebook.App-Pakets: Das "FBSharedFramework" frisst allein 136 MByte.

Bild: Alexandre Colucci

Binary verkleinert, aber...

Lobenswert: Facebook ist von einem monolithischen Binary, das in Version 66.0 noch über 100 MByte ausmachte, auf 19 MByte heruntergegangen. Weniger schön: Gleichzeitig machten sich die mitgelieferten Frameworks breit, so allein das "FBSharedFramework" mit satten 136 MByte.

Doppelte Bilder fressen 40 MByte

Colucci stellte zudem fest, dass Facebook diverse mehrfach vorhandene Ressourcen mitliefert. Das betrifft auch DataFiles-Ordner, Bilder (!) und andere Assets. Würden allein die Bilder nur einmal mitgeliefert, könnte Facebook 19 MByte einsparen. Insgesamt entdeckte Colucci, dass Facebook die App um 40 MByte schrumpfen könnte – nur allein durch das Weglassen mehrfach vorhandener Files. "Dies erklärt teilweise, warum sich die App um [fast] 90 MByte vergrößert hat", so der Entwickler lapidar. (bsc)