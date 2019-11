Facebook: Rote Benachrichtigungspunkte können nun ausgeschaltet werden

Facebook hat in einem kürzlichen Update seiner iOS-App neue Optionen eingeführt, die es Nutzern erlauben, Benachrichtigungen in der App gezielt ein- und auszuschalten. Konkret geht es um die roten Punkte, die in der Navigationsleiste der App auftauchen, sobald es Neuigkeiten in einem von Facebooks zahlreichen Bereichen gibt. Wer künftig beispielsweise nicht mehr daran erinnert werden möchte, dass in einer Facebook-Gruppe etwas gepostet oder auf dem Marketplace neue Angebote erschienen sind, kann dies nun in einem eigenen Unterpunkt in den Einstellungen der App für jeden Bereich einzeln entscheiden. Durch Drücken und Halten eines Symbols in der Navigationsleiste lassen sich die roten Punkte ebenfalls ausschalten – oder der Tab sogar ganz ausblenden. Android-Nutzer sollen diese Möglichkeiten in den kommenden Wochen ebenfalls erhalten.

(Bild: Screenshot Facebook)

Hintergrund der Neuerung ist offenbar, dass Nutzer die ständig auftauchenden roten Benachrichtungspunkte immer wieder als störend empfanden. Ein Facebook-Sprecher erklärte gegenüber TechCrunch, man wolle es den Nutzern einfacher machen, "mit den Dingen, die sie mögen, in Verbindung zu bleiben und die Benachrichtungen zu kontrollieren, die sie in der App erhalten."

Nicht zuletzt wegen ihrer Signalfarbe gelten die roten Benachrichtigungen als Mittel, um die Aufmerksamkeit von App-Nutzern möglichst stark an sich zu binden und ihnen immer wieder wichtige Neuigkeiten zu suggerieren. Genauso wie der Like-Button gehören sie damit zu einem ganzen Arsenal an psychologischen Tricks, die Entwickler nutzen, um die Nutzungszeit ihrer Apps möglichst weit in die Höhe zu treiben. Gleichzeitig gibt auch Facebook inzwischen implizit zu, dass solche Methoden von den Nutzern auch als belastend empfunden werden können: In den USA testet der Konzern aktuell eine Änderung an der Instagram-App, bei der unter fremden Posts die Anzahl der Likes nicht mehr angezeigt wird. Das soll den sozialen Druck unter Nutzern der Facebook-Tochter verringern. (siko)