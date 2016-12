(Bild: Facebook / The Mars Society)

Facebook testet am heutigen Dienstag gemeinsam mit National Geographic erstmals seine neue Funktion Live 360 – einen Livestream von der Mars Desert Research Station in Utah, der sich in 360° betrachten lässt.

Nachdem YouTube schon im April anlässlich des Coachella-Festivals mit 360°-Livestreaming losgelegt hatte, zieht Facebook nun nach. "Live 360" startet heute (15 Uhr ET) mit einer ersten Übertragung von der Mars Desert Research Station in Utah auf der Facebook-Seite von National Geographic. Dort wird unter anderem zu beobachten sein, wie die aus sieben Mitgliedern bestehende Crew nach 80 Tagen simulierter Mars-Mission ihr Habitat verlassen.

Wie das Unternehmen in seinem Blog mitteilte, soll die Funktion über Facebooks Live API in den kommenden Monaten auch anderen Medien zugänglich gemacht werden, bevor es noch 2017 für alle Seiten und Profile verfügbar sein soll.

Auch Facebooks Tochter Instagram kündigte kürzlich eine Live-Videofunktion an, wenn auch noch nicht in 360°. (vza)