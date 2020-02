Facebook bringt neues FB5-Design zu den ersten Nutzern

Facebook veröffentlicht das bereits im April angekündigte FB5-Design. Erste Nutzer, auch in Deutschland, können wechseln – wenn Facebook sie ausgewählt hat. Dafür bekommen sie über ihrem Facebook-Feed eine Einladung, die Beta-Version zu testen. Es folgt die Aufforderung, Feedback zu geben. So ganz rund scheint der Wechsel jedoch nicht zu laufen, wie uns ein Leser schrieb. Über Firefox war Facebook für ihn danach gar nicht mehr erreichbar, über Opera lies sich die Seite noch öffnen. Einen Weg zurück zum alten Look gibt es wohl nicht. Bis zum Ende des Frühlings, also Ende März, dürften alle Mitglieder in den Genuss kommen, so lautete zumindest der ursprüngliche Zeitplan.

Für das neue Design hat Facebook die gesamte Plattform neu programmiert, das erklärten die Entwickler auf der Facebook-Konferenz F8. Die Gestaltung bringt Web und App näher zusammen. Die Webseite wird als Single-Page-App arbeiten, das soll sie schneller und flexibler machen. Die alte Version kam kaum noch mit den Anforderungen an Geschwindigkeit und Flexibilität zurecht. Wie die Probleme gelöst werden sollen, lesen Sie in unserer Meldung von der F8:

Lesen Sie auch Facebooks Redesign: Mehr als nur Kosmetik

Statt des dunklen Blaus ist die neue Facebook-Seite vor allem in Weiß gehalten. Ein helles Blau trennt die verschiedenen Elemente. Schriften sind leicht vergrößert worden. Auch ein Dark Mode war angekündigt. Die Ansicht lenkt den Fokus vermehrt auf Gruppenaktivitäten und Kontakte. In einer Navigationszeile oberhalb des Newsfeeds lassen sich explizit Videos über den Button "Watch" und die Verkaufsplattform "Marketplace" ansteuern. Auch der Messenger hat dort einen eigenen Reiter bekommen. Der Home-Tab und die Glocke für Benachrichtigungen sind geblieben. Zwischen Feed und dem Menü spielt Facebook nach wie vor die Stories von Freunden aus.

Neue Funktionen zur Interaktion

Eine Neuerung soll auch die Möglichkeit sein, anonym in Gruppen zum Thema Gesundheit zu posten. Arbeitnehmer können direkt auf Jobangebote reagieren. Gaming-Gruppen bekommen eine zusätzliche Kommunikationsfunktion, mit der sie untergeordnete Chats zu bestimmten Themen eröffnen können. Mit der Streaming-Funktion Facebook-Live soll es leichter werden, Sachen zu kaufen und verkaufen.

Auf der F8 hatte Mark Zuckerberg im Jahr zuvor auch Facebook-Dating angekündigt. In den USA und einigen anderen Ländern ist der Dienst bereits verfügbar. Dieses Jahr soll auch Deutschland folgen. Einen genauen Termin gibt es jedoch noch nicht.

(emw)