Facebook kauft Cloud Gaming-Anbieter Playgiga

Facebook hat einen Cloud-Gaming-Anbieter aus Spanien für rund 70 Millionen Euro aufgekauft. Ein Facebook-Sprecher bestätigte gegenüber CNBC am Mittwoch die Übernahme des Unternehmens Playgiga aus Madrid. Die spanische Zeitung Cinco Dias hatte zuerst in der vergangenen Woche über den anstehenden Deal und den mutmaßlichen Preis berichtet.

Gegenüber CNBC erklärte der Facebook-Sprecher, man heiße Playgiga "im Facebook Gaming-Team willkommen", wollte sich zum Kaufpreis jedoch nicht äußern. Konkrete Pläne für eine Einbindung von Spielestreaming gab der Konzern bislang nicht bekannt.

Bisher Cloud-Gaming-Angebote in Italien und Argentinien

Playgiga hatte seit 2013 eine eigene Cloud-Gaming-Infrastruktur auf der Basis von Intels Visual Cloud aufgebaut, auf die Anbieter in Italien und Argentinien für ihre Spielestreaming-Angebote zurückgriffen. In Italien arbeitete Playgiga beispielsweise seit 2017 mit Telecom Italia zusammen. Der Provider bietet seitdem ein Cloud-Gaming-Abonnement mit mehr als 100 Titeln an, zu dem auch ein eigener Controller vermarktet wird. Auf der Playgiga-Webseite heißt es bislang lediglich, man wende sich nun neuen Aufgaben zu.

Facebook hat seine Gaming-Sparte in den letzten Jahren stark ausgebaut. Neben Investitionen im Virtual-Reality-Bereich, zu dem neben der Übernahme von Oculus kürzlich das Entwicklerstudio hinter Beat Saber hinzukam, bietet Facebook seit vergangenem Jahr auch Livestreams ähnlich wie auf Twitch oder Mixer an. Auch in den Facebook- und Messenger-Apps lassen sich Mobile Games direkt spielen. Neben Unternehmen wie Google mit Stadia und Nvidia mit Geforce Now könnte Facebook nun ebenfalls in den Bereich des Cloud-Gamings vordringen, der geräteunabhängiges Spielen via Videostream verspricht. (siko)