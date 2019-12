Facebook lässt eigenes Betriebssystem entwickeln

Mark Zuckerbergs Facebook Inc. möchte bei zukünftigen Produkten unabhängig von Googles Android werden. Daher lässt man für künftige Hardware im Augmented Reality-Bereich (AR) vorsorglich ein eigenes Betriebssystem entwickeln. Das berichtet die US-Seite The Information unter Berufung auf Facebooks Unternehmenssprecher. Das könnte sich auf neuere Modelle der Oculus- oder künftige Augmented-Reality-Brillen beziehen, wo Facebook auch neue Hardware auf Silicon-on-Chip entwickelt.

The next big Thing: AR-Brillen

Der Hintergrund des Ansatzes ist, dass einige führende Unternehmen der Technologiebranche, darunter auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg, der Meinung sind, dass AR-Brillen eines Tages Smartphones als primäres Gerät für den Internetzugang der Leute ablösen könnten. Speziell bei Facebooks Tochter Instagram denkt man wohl über neue Zugangsmöglichkeiten per AR-Brillen nach. Sollten sich die Erwartungen erfüllen, möchte Facebook die Software, die auf diesen Geräten läuft, unabhängig von Apple oder Google selbst kontrollieren.

Unabhängig von Apple und Google werden

"Wir wollen wirklich sicherstellen, dass die nächste Generation Hardware von uns bei Bedarf am Markt platziert werden kann", zitiert The Information (nur mit Registrierung abrufbar) den Leiter der Hardwareabteilung von Facebook, Andrew Bosworth, sinngemäß. Die Aussage bezieht sich auf den Plan des Unternehmens, ein neues Betriebssystem zu entwickeln.

Facebook glaubt laut Bosworth nicht, dass man der Konkurrenz, in diesem Fall Apple und Google, mit ihren Mobilbetriebssystemen vertrauen könne. Daher werde man es selbst machen und ein eigenes Betriebssystem für zukünftige, für den AR-Markt geplante Hardware entwickeln. Facebook sucht bereits seit einigen Jahren nach Möglichkeiten, sich im Bereich mobiler Geräte aus der Abhängigkeit von Apple und Google zu lösen.

Alte und neue Ansätze

So gab es den Ansatz, ein Smartphone mit eigener Software auf Basis von HTC-Handys zu entwickeln. Dieses Projekt scheiterte. Zudem gab es ein Project Oxygen, quasi als Notfallplan, wenn Facebook mit seinen Apps aus den Stores von Apple und Google rausfliegt oder blockiert wird, wie Bloomberg schreibt.

Die US-Seite Engadget bezieht sich in einem Artikel zum Thema auf den Facebook-Vorstand Ficus Kirkpatrick, der ein solches Betriebssystem für Oculus und künftige Portal-Geräte im AR-Bereich sieht. Im Artikel werden auch einige sich in diesem Bereich abzeichnende Hardware-Entwicklungen skizziert. Aktuell gibt es noch keine Angaben, wann ein solches Betriebssystem fertig sein könnte und ob es auf einem Linux-Kernel basiert. Facebook hat sich auf jeden Fall Mark Lucovsky als Projektleiter für die Betriebssystementwicklung Expertise an Bord geholt. Lucovsky ist ein Ex-Microsoft-Mitarbeiter, der für die Entwicklung von Windows NT als Co-Autor verantwortlich war. (cbr)