Facebook markiert 50 Millionen Corona-Beiträge mit Warnhinweisen

Facebook hat allein im April 50 Millionen Beiträge mit falschen oder zweifelhaften Beiträgen über das Coronavirus mit Warnhinweisen versehen. Die Maßnahme zeige Erfolg, betonte Facebook am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung des Community Standards Enforcement Reports.

In 95 Prozent der Fälle klickten die Nutzer den Link nicht an, wenn sie die Warnung sähen. Die Basis für die Hinweise hätten 7500 Artikel von Faktencheckern geliefert, hieß es weiter. Zudem seien 2,5 Millionen Beiträge entfernt worden, in denen es um den Verkauf von Masken, Desinfektionsmitteln oder COVID-19-Tests gegangen sei.

Warnhinweis bei gefährlichen Informationen

Der Kurs von Facebook ist, Inhalte mit falschen Informationen über das Coronavirus zu löschen, wenn dadurch Menschen zu Schaden kommen können. Ein von Facebook häufig zitiertes Beispiel dafür ist die Empfehlung, Bleichmittel zu trinken. Falsche oder umstrittene Informationen, die als nicht gefährlich eingestuft werden, versieht Facebook mit einem Warnhinweis.

Am Montag hatte Twitter mitgeteilt, den Kampf gegen irreführende Informationen über das neuartige Coronavirus über das eigene Netzwerk zu verstärken. Wie schon bei Facebook blendet Twitter nun Warnheinweise bei entsprechenden Tweets ein oder verweist auf kuaratierte Informationen zum Thema aus vertrauenswürdigen Quellen. (mit Material der dpa) / (olb)