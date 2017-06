(Bild: Daniel AJ Sokolov)

Im letzten Monat haben erstmals zwei Milliarden User Facebook genutzt. Das hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Dienstag mitgeteilt. Im Aktienkurs war der Meilenstein offenbar bereits eingepreist.

2.000.000.000 User haben Facebook in einem Monat genutzt. Diesen neuen Rekord hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Dienstag bekanntgegeben. Damit hat sich die Zahl der monatlich aktiven User in weniger als fünf Jahren von einer auf zwei Milliarden verdoppelt. Die nun erreichte Menge entspricht mehr als einem Viertel der Weltbevölkerung.

Täglich klicken durchschnittlich 800 Millionen User auf den Like-Knopf, fügte Facebook hinzu. Der Kurs der Facebook-Aktie ging unverändert aus dem nachbörslichen Handel. Vor der Mitteilung hatte das Wertpapier, ähnlich wie Aktien anderer großer IT-Konzerne, im Tagesverlauf nachgegeben (-2%).

Facebook vergrößert sich seinen Markt

Das Unternehmen arbeitet daran, Internetverbindungen in bislang un- und unterversorgte Regionen zu bringen. Außerdem geht es in manchen Ländern Partnerschaften mit Mobilfunk-Netzbetreibern ein, um deren Kunden kostenlose Zugriffe auf Facebook-Dienste zu ermöglichen. Mit solchen Maßnahmen wird Facebook sein Userwachstum noch einige Zeit fortsetzen können.

Im ersten Quartal des Jahres brachte jeder User dem Unternehmen durchschnittlich mehr als vier US-Dollar Umsatz, hauptsächlich aus Werbeschaltungen. Diese Einnahmen sind aber sehr ungleich verteilt. Während ein durchschnittlicher nordamerikanischer User rund 17 Dollar in die Kasse spülte, brachte ein durchschnittlicher asiatischer User nur knapp zwei Dollar. In Nordamerika kann Facebook kaum zusätzliche Nutzer finden, probiert es aber auch dort mit Gratis-Zugriffen. Dessen ungeachtet kommt der Zuwachs aus den bislang weniger umsatzträchtigen Weltregionen. (ds)