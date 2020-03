Facebook stellt Augmented-Reality-App MSQRD ein

Facebook stellt die beliebte Selfie-App MSQRD ein. Benutzer können damit Fotos und Videos von sich aufnehmen und ihr Gesicht per Filter humoristisch verändern. In einer kurzen Mitteilung informiert Facebook darüber, dass die zugehörigen Dienste am 13. April abgeschaltet werden sollen, die App ist dann nicht mehr funktionstüchtig und soll auch aus den App-Stores entfernt werden.

AR ist jetzt Mainstream

Die der Software zugrunde liegende Augmented-Reality-Technik (AR) war zur Zeit der Entstehung von MSQRD 2015 noch relativ neu bei Smartphone-Apps, dementsprechend entfachte diese App einen großen Hype. Facebook habe die Technik mittlerweile aber in eine AR-Plattform überführt und in die eigenen Apps eingebaut, schreibt das Unternehmen. Man konzentriere sich darauf, den Benutzern künftig "das beste AR-Erlebnis" zu bieten, will sagen: MSQRD gilt als veraltet und wird nicht mehr benötigt. Derartige Gesichtsfilter sind inzwischen ein verbreitetes Feature, etwa im Rahmen der Funktion "Stories" in Instagram.

Das Start-up Masquerade bestand erst wenige Monate, als Facebook es im Frühjahr 2016 für eine nicht genannte Summe aufkaufte. Die App MSQRD existiert weiterhin eigenständig für Android und iOS, wurde jedoch seit damals nicht mehr aktualisiert. Im Bereich Augmented Reality hat Facebook zudem große Zukunftspläne: Das Unternehmen arbeitet Berichten zufolge nicht nur an AR-Hardwareprodukten, sondern entwickelt dafür auch ein eigenes Betriebssystem, um von Googles Android unabhängig zu werden. (tiw)