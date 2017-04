(Bild: dpa, Jens Büttner/Archiv)

Gut zwei Stunden lang lang war auf Facebook ein Video zu sehen, in dem ein Mann einen Mord begeht. Die Betreiber des sozialen Netzwerks geloben, künftig schneller derartige Videos zu entfernen.

Facebook überprüft nach der Veröffentlichung eines Mordvideos in den USA die Möglichkeiten, Gewalt auf der Plattform zu melden. Das Online-Netzwerk habe das Profil des mutmaßlichen Täters aus Cleveland 23 Minuten nach dem ersten Nutzer-Hinweis auf das Video mit dem Todesschuss gesperrt, schrieb Facebook-Manager Justin Osofsky in einem Blogeintrag. Allerdings war es damit gut zwei Stunden online. Zudem löste ein rascher Hinweis auf einen Facebook-Livestream, in dem der Verdächtige einen Mord gestand, zunächst keine Sperre aus.

"Wir wissen, dass wir besser werden müssen", schrieb Osofsky. Der Mord hat die Diskussion darüber neu angeheizt, ob Facebook mehr gegen Gewaltdarstellung unternehmen müsse – und eventuell auch von sich aus nach solchen Inhalten suchen soll, statt sich auf Hinweise von Nutzern zu verlassen. Osofsky schrieb, künstliche Intelligenz werde zwar eingesetzt, aber nur um die Weiterverbreitung von Gewaltvideos in Gänze zu verhindern. Fragmente dürften weiterhin geteilt werden, zum Beispiel in Berichten über Ereignisse.

Für Facebook könnte die Kontroverse die Entwicklerkonferenz F8 im kalifornischen San Jose überschatten, die Gründer und Chef Mark Zuckerberg am Dienstag (ab 19.00 Uhr MESZ) eröffnen will. (anw)