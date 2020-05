Facebook und Google wollen erweitertes Homeoffice bis Jahresende zulassen

Facebook und Google wollen ihren Angestellten angesichts der Corona-Krise mehr Flexibilität beim Homeoffice zugestehen. Zwar könnten die Mitarbeiter der beiden Unternehmen nach derzeitigem Stand bei Google bereits am 1. Juni und bei Facebook ab 6. Juli wieder in ihre Büros zurückkehren. Allerdings wollen beide Unternehmen ihren Mitarbeitern eine Verlängerung dieser Frist bis zum Ende des Jahres einräumen, heißt es in einem Bericht der BBC am Freitag.

Homeoffice bis Jahresende – aber nicht für alle

Demnach sagte Google-Chef Sundar Pichai, dass die Mitarbeiter, die ihre Arbeit vom Büros aus erledigen müssen, ab Juli in ihre Büros zurückkehren. Dabei müssten jedoch die Sicherheitsauflagen eingehalten werden, um die Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Coronavirus zu minimieren. Die Mehrheit der Google-Mitarbeiter, die ihre Arbeit auch im Homeoffice erledigen können, brauchen das nicht zu tun. Sie können noch bis Jahresende von zu Hause aus arbeiten.

Facebook verfolgt ähnliche Pläne. Die BBC zitiert einen Unternehmenssprecher, der sagte, dass Mitarbeiter, die ihre Arbeit im Homeoffice erledigen können, dies noch bis zum Ende des Jahres machen können, sofern sie das wollen. Derzeit evaluiere Facebook, welche Angestellte ins Büro kommen müssen und welche weiter im Homeoffice arbeiten können.

(olb)