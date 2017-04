(Bild: dpa, Marc Tirl / Symbolbild)

Die News Integrity Initiative will Menschen dabei helfen, die Nachrichten, die sie lesen und online teilen, besser einschätzen zu können.

Facebook und der Firefox-Entwickler Mozilla sind unter den Geldgebern einer neuen Initiative, die für mehr Medienkompetenz sorgen soll. Die News Integrity Initiative sammelte zu Beginn insgesamt 14 Millionen US-Dollar (gut 13 Millionen Euro) ein. Unter den weiteren Geldgebern sind mehrere Stiftungen wie die Ford Foundation und die des Gründers der Anzeigen-Website Craigslist, Craig Newmark.

Ziel sei, den Menschen dabei zu helfen, die Nachrichten, die sie lesen und online teilen, besser einschätzen zu können. Das solle auch das Vertrauen in den Journalismus stärken, hieß es am Montag. Angesiedelt ist die Initiative bei der City University of New York, deutsche Teilnehmer sind das Hans-Bredow-Institut und die Hamburg Media School.

Insbesondere im vergangenen US-Präsidentschaftswahlkampf hatten sich in Online-Netzwerken wie Facebook massenhaft gefälschte Nachrichten ausgebreitet, meist mit einem Einschlag pro Donald Trump. Facebook ging seitdem erste Schritte, um die sogenannten Fake News einzudämmen. Zusätzlicher Druck, härter dagegen vorzugehen, kommt aus der Politik in Europa, unter anderem durch den Gesetzentwurf des deutschen Justizministers Heiko Maas gegen strafbare Kommentare im Internet. (mit Material der dpa) / (anw)