(Bild: Facebook)

Verleger können "Instant Articles" nun leichter auch in anderen Formaten veröffentlichen. Eine neue Erweiterung für das SDK überträgt die Inhalte etwa in Googles AMP-Format.

Facebook will es Verlegern erleichtern, ihre Instant Articles auch in konkurrierenden Formaten zu veröffentlichen. Mit Hilfe einer Erweiterung im Entwicklerbaukasten könnten die Beiträge künftig einfach in das Google-Format AMP übertragen werden, kündigte das Unternehmen in einem Blog-Eintrag an. Eine Lösung für Apples "News Articles" solle in den kommenden Wochen folgen.

Mit den Instant Articles können Verleger ihre redaktionellen Beiträge besser auf mobilen Geräten zur Verfügung stellen. Auf diese Weise ließen sich Zeit und Kosten sparen. Mit der Erweiterung des Open-Source-Entwicklerbaukastens (SDK) sollen die Inhalte nun automatisch in den anderen Formaten verfügbar sein. Details zur Funktionsweise der Extension stehen in der Entwickler-Dokumentation bereit.

Skepsis gegenüber Instant Articles

Einige Medien wie die New York Times oder der Guardian hatten sich zuletzt von dem Projekt der Instant Articles abgekehrt, weil sie mit den Ergebnissen mit Blick auf Reichweite und Monetarisierung nicht zufrieden waren. Vor einem Jahr hatte Facebook die Instant Articles weltweit für alle Verlage freigeben. (Mit Material von dpa) / (dbe)