Facebooks Workplace integriert e-Signatur mit DocuSign

Facebook und DocuSign, ein Anbieter für die Verwaltung von elektronischen Vereinbarungen, kooperieren. Unternehmen, die mit Workplace arbeiten, können künftig e-Signaturen nutzen. An der Integration soll bereits seit einem Jahr gearbeitet worden sein. Workplace ist Facebooks Plattform für Unternehmenskonnektivität, also die Kommunikation der Mitarbeiter.

Das Portal ZDNet berichtet, der Schritt sei auf Wunsch der Kunden erfolgt. Jerome Levadoux, Vice President bei DocuSign, erklärte, es gibt bereits Integrationen bei Microsoft Office und Google Cloud, Workplace by Facebook sei die erste Einbindung in eine kollaborative Unternehmens-App. Zunächst ist nur die e-Signatur verfügbar. Weitere Dienste für elektronische Vereinbarungen könnten aber folgen.

Workplace-Manager Julien Codorniou hat ZDNet gesagt, besonders im Chat sei die Integration wertvoll. Der DocuSign-Chatbot kann direkt über Workplace erreicht werden. Verträge können damit versendet werden, es gibt eine Benachrichtigungsfunktion zum jeweiligen Status und eine Art Archiv, also ein Speicher der Dokumente.

Einsatzgebiet remote Work

Zielgruppe soll vor allem der Bereich Human Resources sein, da zunehmend Mitarbeiter remote angestellt werden. Natürlich kann man den Dienst auch anderweitig einsetzen. DocuSign ist einer der Anbieter für elektronische Signaturen, sie lösen quasi Unterschriften per Hand ab. Wobei damit zumeist auch eine weitere Kontrolle einhergeht, also etwa ein Protokoll, wann jemand welches Dokument geöffnet hat und beispielsweise bestätigt, es gelesen zu haben.

Lesen Sie auch Authentifizierung: Warum unterschreiben wir noch?

In Europa regelt die eIDAS-Verordnung (electronic Identification, Authentication and trust Service) den Rechtsrahmen für solche Signaturen, aber auch Siegel und Stempel. Die Bundesdruckerei bietet in Deutschland die Möglichkeit, digital zu unterschreiben. Dafür arbeitet sie mit Adobe und deren Software sign-me. Durch den Schritt ins Digitale sollen Abläufe im Geschäftsbereich schneller und effizienter werden. (emw)