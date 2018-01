(Bild: Ubisoft)

Das Action-Spiel Far Cry 5 bietet eine schicke Grafik, die in 4K nur Multi-GPU-Systeme mit einer Bildrate von 60 fps darstellen können.

Ubisoft hat die Hardware-Systemanforderungen für das 3D-Actionspiel Far Cry 5 in einem Blogbeitrag bekannt gegeben. Das Spiel soll am 27. März 2018 für Windows-PCs sowie für die Spielkonsolen Playstation 4 (Pro) und Xbox One (X) erscheinen. Die PC-Version läuft ausschließlich auf den 64-bittigen Windows-Versionen 7, 8.1 und 10.

4K mit 60 fps und schicker Grafik

Wer Far Cry 5 in der 4K-Auflösung (3840 × 2160 Pixel) mit ruckelfreien 60 fps spielen möchte, braucht laut Ubisoft zwei gemeinsam rechnende High-End-Grafikkarten – entweder einen SLI-Verbund aus zwei Nvidia GeForce GTX 1080 Ti oder einen CrossFire-Verbund aus zwei AMD Radeon RX Vega 56.

Außerdem benötigen Spieler 16 GByte Arbeitsspeicher und einen Prozessor der Marke Intel Core i7-6700K, Ryzen 7 1700X oder schneller. Die Anforderungen beziehen sich laut Ubisoft auf die Grafik-Voreinstellung "ultra". Für Spieler, denen bei 4K und hohem Detailgrad eine Durchschnittbildrate von 30 fps langt, genügt auch eine einzelne GeForce GTX 1070 oder Radeon RX Vega 56 aus – 16 GByte RAM sind aber weiterhin Pflicht.

Full HD deutlich genügsamer

Mit 8 GByte kommen Spieler aus, die Far Cry 5 lediglich in der Full-HD-Auflösung (1920 × 1080 Pixel) rendern lassen. Für hohe Grafikqualität bei 60 fps reicht dann auch eine GeForce GTX 970 oder Radeon R9 290; außerdem empfiehlt Ubisoft einen Prozessor vom Leistungsniveau eines Intel Core i7-4770 oder AMD Ryzen 5 1600. Um das Spiel in 720p-Auflösung (1280 × 720 Pixel) und niedriger Grafikqualität spielen zu können, braucht man mindestens eine Nvidia GeForce GTX 670 oder AMD Radeon R9 270 mit 2 GByte Videospeicher, 8 GByte Arbeitsspeicher sowie einen Intel Core i5-2400 oder AMD FX-6300.

Far Cry 5: Trailer der Konsolenversion

Die PC-Fassung von Far Cry 5 bietet laut Ubisoft außerdem ein integriertes Benchmark-Tool sowie eine Echtzeit-Anzeige über die Videospeicher-Auslastung. Ubisoft betont, dass Far Cry 5 auf Multi-GPU-Konfigurationen angepasst ist, die Performance soll sich mit einer zweiten Grafikkarten folglich "signifikant" steigern lassen. (mfi)